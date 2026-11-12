Λωρίδα της Γάζας: Νεκρό βρέφος 9 μηνών από υποθερμία σε καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστίνιων

Ένα βρέφος εννέα μηνών πέθανε από υποθερμία σε καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστίνιων στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου είχε βρει καταφύγιο η οικογένειά του, επιβεβαίωσαν σήμερα δύο παλαιστινιακές πηγές, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ενόψει της άφιξης του χειμώνα.

Ένας Παλαιστίνιος γιατρός που εξέτασε τη σορό του μόλις εννέα μηνών Κινάν Άχμεντ Ρακίκ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως το παιδί «πέθανε από το κρύο». Από την πλευρά της, η Πολιτική Άμυνα, οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό τη Χαμάς, επιβεβαίωσε πως το παιδί πέθανε αφού εκτέθηκε σε «έντονο κρύο».

«Ξύπνησα και είδα πως το δέρμα του είχε γίνει μπλε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Άχμεντ Ρακίκ, ο πατέρας του παιδιού. «Έσπευσα στο νοσοκομείο Νάσερ, όμως ήταν ήδη αργά», είπε ο Ρακίκ, προσθέτοντας πώς βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Κατέληξα να κρατώ τον γιο μου τυλιγμένο σε ένα σάβανο», είπε ο Ρακίκ καθώς στεκόταν έξω από το νοσοκομείο, δακρυσμένος, έχοντας το παιδί του στην αγκαλιά του.

Ο θάνατος του βρέφους έλαβε χώρα μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το Σάββατο τον παλαιστινιακό θύλακα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χιλιάδες σκηνές εκτοπισμένων στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή.

Πέντε Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες, σύμφωνα με Παλαιστίνιους διασώστες.

«Ο χειμώνας έρχεται σε λίγες εβδομάδες και εμείς βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με βροχές και άνευ προηγουμένου κρύο», προειδοποίησε την Τρίτη ο Τζέιμς Έλντερ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Unicef, από τη Γενεύη.

Αυτήν τη στιγμή, η θερμοκρασία στη Γάζα πέφτει στους 10 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ την ημέρα ξεπερνά τους 20°C. Ωστόσο, οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, η υγρασία, ο άνεμος και οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης καθιστούν την καθημερινότητα ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.

Σύμφωνα με την Unicef, περίπου 1,7 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, σε έναν πληθυσμό περίπου 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων, ζουν σε σκηνές, σε πρόχειρα καταφύγια ή σε κατεστραμμένα κτίρια. Τον περασμένο χειμώνα, 11 παιδιά πέθαναν από υποθερμία.