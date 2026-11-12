Γάζα: Έξι νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ

Snapshot Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τραυματισμό πάνω από 20.

Ο βομβαρδισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε χώρους χειρουργείων και εντατικής θεραπείας, με θύμα και έναν χειρουργό.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι επαληθεύει τις πληροφορίες για το περιστατικό χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, συνεχίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/11), σύμφωνα με την παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε έξι νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες, ενώ το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο βομβαρδισμός έπληξε κτήριο του ιατρικού συγκροτήματος, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους χώρους χειρουργείων και εντατικής θεραπείας. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ένας χειρουργός, σύμφωνα με το Reuters.

Ερωτηθείς από το AFP για το περιστατικό, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται υπό επαλήθευση, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Νέα πλήγματα παρά την εκεχειρία

Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Την Τρίτη (10/11), επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε στοχοποιήσει πρόσωπα που χαρακτήρισε μέλη ένοπλων οργανώσεων.

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία συμφωνήθηκε έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Τα στοιχεία του υπουργείου, το οποίο λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με μεγάλο μέρος των υποδομών κατεστραμμένο και την πλειονότητα του πληθυσμού να ζει σε περιορισμένες περιοχές, εν μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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