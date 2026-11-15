Μενίδι: «Στέκια τοξικομανών» τα εγκαταλελειμμένα - Οι φωτιές απειλούν κατοικίες και ανθρώπινες ζωές

Καταγγελία κατοίκου στο Newsbomb.gr για επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, όπου, όπως αναφέρει, συγκεντρώνονται χρήστες ναρκωτικών - «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», λέει για περιστατικό του 2021

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μενίδι: «Στέκια τοξικομανών» τα εγκαταλελειμμένα - Οι φωτιές απειλούν κατοικίες και ανθρώπινες ζωές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εγκαταλελειμμένα κτίρια στο Μενίδι έχουν μετατραπεί σε σημεία συγκέντρωσης τοξικομανών, με συχνές πυρκαγιές από φωτιές που ανάβονται κατά τη χρήση ναρκωτικών.
  • Οι πυρκαγιές σε αυτά τα κτίρια έχουν απειλήσει άμεσα γειτονικές κατοικίες και την ασφάλεια των κατοίκων.
  • Στις 2 Απριλίου 2021, ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κατέρρευσε μετά από φωτιά, με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
  • Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες των κατοίκων στις αρχές, το πρόβλημα των πυρκαγιών και των τοξικομανών παραμένει ανεπίλυτο και επιδεινώνεται.
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Νέες διαστάσεις στο ζήτημα της επικινδυνότητας των εγκαταλελειμμένων κτιρίων φέρνει στο φως μαρτυρία κατοίκου του Μενιδίου, η οποία μιλά στο Newsbomb.gr, επιλέγοντας να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Με αφορμή την τραγωδία που σημειώθηκε το Σάββατο (14/11) στο Ζεφύρι, όταν δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, η κάτοικος περιγράφει μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, επαναλαμβάνεται και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, εγκαταλελειμμένα κτίρια στο Μενίδι έχουν μετατραπεί σε χώρους συγκέντρωσης τοξικομανών, ενώ έχουν σημειωθεί επανειλημμένα περιστατικά πυρκαγιών, τις οποίες η ίδια αποδίδει σε φωτιές που ανάβονται κατά τη διάρκεια χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

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Όπως αναφέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις οι φλόγες απείλησαν άμεσα γειτονικές κατοικίες, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους ενοίκους.

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα»

Ιδιαίτερα σοβαρό, σύμφωνα με την ίδια, ήταν περιστατικό που σημειώθηκε στις 2 Απριλίου 2021, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Αρτέμιδος.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιούνταν ως στέκι τοξικομανών και ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προσπάθειες ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών, ακόμη και μέσω τηλεφωνικών καταγγελιών προς την υποδιεύθυνση.

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«Είχαμε ενημερώσει την Υποδιεύθυνση, παίρναμε τηλέφωνο και κάναμε καταγγελίες. Έβαζαν φωτιά για να κάνουν χρήση ναρκωτικών και το κτίριο πήρε φωτιά. Αυτό γίνεται κατ' επανάληψη», αναφέρει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.gr.

Όπως περιγράφει, στις 2 Απριλίου 2021 το εγκαταλελειμμένο κτίριο κατέρρευσε, ενώ οι παρακείμενες κατοικίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρό κίνδυνο.

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«Αν δεν το είχαμε αντιληφθεί στο παρά πέντε, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», σημειώνει.

Η κάτοικος επισημαίνει ότι οι εστίες πυρκαγιάς δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά ένα πρόβλημα που, όπως λέει, συνεχίζει να απασχολεί την περιοχή.

«Συνέχεια έχουμε εστίες πυρκαγιών. Γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά είναι αναποτελεσματικές. Το πρόβλημα οξύνεται καθημερινά», τονίζει.

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