ΗΠΑ: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία...»: Τεχνικό πρόβλημα στον ήχο στη συνέντευξη Τύπου για το χάος

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απομακρύνεται από το βήμα μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην αίθουσα Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο κατά τη συνέντευξη Τύπου για το χάος στα αεροδρόμια.

Η τεχνική δυσλειτουργία προκάλεσε καθυστέρηση περίπου τριών λεπτών στην έναρξη της ζωντανής μετάδοσης.

Το χάος στα αεροδρόμια οφείλεται σε απαρχαιωμένες υποδομές και προκάλεσε πάνω από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων μέσα σε 24 ώρες.

Ένας δημοσιογράφος του CNN χαρακτήρισε το περιστατικό «ντροπιαστικό».

Ο υπουργός εξέφρασε την ενόχλησή του για το τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Snapshot powered by AI

Έτοιμος να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου για την τεχνική βλάβη που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι αντιμετώπισε πρόβλημα με το μικρόφωνο.

Ο Ντάφι ανέβηκε στο βήμα το Σάββατο το πρωί (τοπική ώρα) σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όταν ακούστηκε ένας ενοχλητικός θόρυβος.

Οι τεχνικοί έσπευσαν στη συνέχεια να διορθώσουν το πρόβλημα με τον ήχο, υπό το ελαφρώς σαστισμένο βλέμμα του υπουργού Μεταφορών, αντιμέτωπος με μια κρίση στις αερομεταφορές που αποδίδεται στις απαρχαιωμένες υποδομές.

«Ειλικρινά ντροπιαστικό», σχολίασε ένας δημοσιογράφος του CNN.

Παίρνοντας το μικρόφωνο, ο υπουργός μίλησε στη συνέχεια: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά».

«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει...» ξεστόμισε, εμφανώς ενοχλημένος από τα τρία λεπτά ζωντανής τεχνικής δυσκολίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι προκάλεσε τις περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων σε περίπου 24 ώρες.

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