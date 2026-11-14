«Ελ. Βενιζέλος»: Εξομαλύνονται οι καθυστερήσεις από και προς τις ΗΠΑ μετά το γενικό μπλακ-άουτ

Snapshot Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς τη Νέα Υόρκη στον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος οφείλονται σε γενικό μπλακ-άουτ.

Τουλάχιστον δύο πτήσεις προσγείωσης καθυστέρησαν περίπου δύο ώρες το πρωί του Σαββάτου.

Μία πτήση προς τη Νέα Υόρκη αναχώρησε με καθυστέρηση περίπου δύομιση ωρών.

Η κατάσταση στον αερολιμένα εξομαλύνεται σταδιακά με μείωση των καθυστερήσεων.

Η τελευταία προγραμματισμένη πτήση της ημέρας αναχώρησε με καθυστέρηση μόλις 10-15 λεπτών. Snapshot powered by AI

Εξομαλύνεται σταδιακά η κατάσταση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τις καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς τη Νέα Υόρκη, λόγω του γενικού «μπλακ-άουτ» που σημειώθηκε.

Το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο πτήσεις με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, δημιουργώντας προβλήματα σε ταξιδιώτες που έπρεπε να προλάβουν ανταποκρίσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ertnews, πτήση από τη Νέα Υόρκη που ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί στις 09:35 έφτασε περίπου στις 11:00, με καθυστέρηση μιάμισης ώρας, ενώ δεύτερη πτήση, με προγραμματισμένη άφιξη στις 10:05, προσγειώθηκε τελικά στις 12:10.

Αντίστοιχα, στις αναχωρήσεις, μία πτήση προς τη Νέα Υόρκη αναχώρησε με καθυστέρηση περίπου δυόμισι ωρών, ενώ η τελευταία πτήση, που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:10, αναχώρησε με καθυστέρηση μόλις 10 – 15 λεπτών.