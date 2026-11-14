Εύβοια: Χάθηκαν 2 παιδιά 9 και 11 ετών - Επιχείρηση ανεύρεσης για τους δύο ανηλίκους

Snapshot Δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 9 και 11 ετών χάθηκαν στην περιοχή Καστέλι, Δήμο Ερέτριας, το απόγευμα του Σαββάτου 14/11.

Στήθηκε επιχείρηση ανεύρεσης από την αστυνομία, πυροσβεστική και εθελοντική ομάδα ΕΣΔΔΕ.

Τα παιδιά βρέθηκαν σώα και καλά λίγο μετά τις 18:30 της ίδιας μέρας.

Η επιχείρηση ανεύρεσης είχε αίσιο τέλος χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (14/11) στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από ενημέρωση για την εξαφάνιση δύο ανήλικων παιδιων στην περιοχή Καστέλι στο Δήμο Ερέτριας.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική αλλά και εθελοντική ομάδα ΕΣΔΔΕ έστησαν επιχείρηση για την ανεύρεση των δύo παιδιών ηλικίας 9 και 11 ετών.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος καθώς τα παιδιά βρέθηκαν λίγο μετά τις 18:30 και είναι καλά στην υγεία τους.

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