Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο να καταλήγει σε φρεάτιο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παραλιακή οδό του Ρίου.

Οδηγός αυτοκινήτου εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική, χωρίς να χρειαστεί επέμβαση της τελευταίας.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του οδηγού ή τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παραλιακή οδό του Ρίου, με έναν οδηγό να καταλήγει σε φρεάτιο.

Όπως αναφέρει το tempo24, το τροχαίο σημειώθηκε κατά τις 03:30, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα να καταλήγει σε φρεάτιο και να τραυματίζεται σοβαρά ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, καθώς και δύναμη της Πυροσβεστικής, χωρίς τελικά να χρειαστεί η επέμβασή της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν τραυματία. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες του ατυχήματος.

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