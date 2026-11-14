Αλμυρός: Τραγωδία με νεκρό 24χρονο σε τροχαίο - Το αγροτικό του κατέληξε σε χωράφι

Snapshot Ένας 24χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Αλμυρού - Κωφών.

Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:15 το πρωί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια της εκτροπής του οχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα βρήκε το πρωί του Σαββάτου ένας 24χρονος από τους Κωφούς Μαγνησίας, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, στον δρόμο από τον Αλμυρό προς τους Κωφούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota News, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:15 το πρωί. Ο νεαρός οδηγός, Θανάσης Μαμούρας, κινούνταν με κατεύθυνση προς τους Κωφούς, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αγροτικό βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Συγγενείς του νεαρού έφτασαν στο Κέντρο Υγείας, όπου ενημερώθηκαν για τον θάνατό του, αδυνατώντας να πιστέψουν την απώλειά του.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος.

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