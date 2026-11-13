Τραγωδία στην Αργολίδα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Παρά την άμεση κινητοποίηση διερχόμενων πολιτών που έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Τραγωδία στην Αργολίδα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λευκακίων – Δρεπάνου στην Αργολίδα με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας.
  • Ο αναβάτης τραυματίστηκε βαρύτατα και υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών από διερχόμενους πολίτες.
  • Η οδηγός του αυτοκινήτου βγήκε αβλαβής, ενώ το όχημά της υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού.
  • Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και η Τροχαία Ναυπλίου.
  • Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστώσουν τις συνθήκες της σύγκρουσης.
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Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λευκακίων – Δρεπάνου στην Αργολίδα, με θύμα έναν οδηγό δίκυκλου, έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα ο αναβάτης της μηχανής. Παρά την άμεση κινητοποίηση διερχόμενων πολιτών που έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Αντίθετα, η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο βγήκε σώα από το συμβάν, αν και το όχημά της υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας Ναυπλίου.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η μοιραία σύγκρουση.

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