Φθιώτιδα: Έπεισαν 52χρονη ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και της «έφαγαν» πάνω από 20.000 ευρώ

Η γυναίκα έβαλε τα χρήματα σε σακούλα και τα άφησε στην πλατεία του χωριού να τα πάρουν οι απατεώνες

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Φθιώτιδα: Έπεισαν 52χρονη ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και της «έφαγαν» πάνω από 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 52χρονη στη Φθιώτιδα εξαπατήθηκε από άγνωστο που ισχυρίστηκε ότι αλλάζουν τα παλιά χαρτονομίσματα και του παρέδωσε πάνω από 20.000 ευρώ.
  • Ο δράστης τηλεφώνησε στην γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή και την έπεισε να βάλει τα χρήματα σε σακούλα και να τα αφήσει στην πλατεία του χωριού.
  • Οι απατεώνες διέφυγαν με τη σακούλα ενώ κρατούσαν την γυναίκα απασχολημένη στο τηλέφωνο.
  • Η υπόθεση έχει κοινοποιηθεί στις αστυνομικές αρχές που έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.
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Δεκάδες είναι καθημερινά οι περιπτώσεις απάτης σε όλη τη χώρα, με τους απατεώνες να μεταχειρίζονται ένα σωρό κόλπα προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να βγάλουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα έξω από το σπίτι τους.

Οι απατεώνες εφευρίσκουν συνεχώς νέες δικαιολογίες και επιχειρήματα προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Αυτή τη φορά ο απατεώνας έπεισε το θύμα του ότι αλλάζουν χαρτονομίσματα και ότι έπρεπε να ανταλλάξει τα παλιά χρήματα που έχουν στο σπίτι.

Ο άγνωστος δράστης κατάφερε με το συγκεκριμένο κόλπο να πείσει 52χρονη σε χωριό της Φθιώτιδας να του παραδώσει πάνω από 20.000 ευρώ!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11/26). Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σπίτι της 52χρονης και προσποιήθηκε ότι ήταν ο λογιστής. Με εξαιρετική πειθώ, της παρουσίασε ότι επίκειται άμεση αλλαγή των παλιών χαρτονομισμάτων, για αυτό έπρεπε να ανταλλάξει με καινούρια, ότι οικονομίες είχε.

Την έπεισε λοιπόν να βάλει τα χαρτονομίσματα σε μια σακούλα και να την αφήσει στην πλατεία του χωριού όπου θα συγκέντρωναν τα χρήματα κι άλλων συγχωριανών της. Όσο θα γινόταν η… «ανταλλαγή» οι απατεώνες φρόντισαν να την κρατούν στο τηλέφωνο και μέσα σε ελάχιστα λεπτά η σακούλα εξαφανίστηκε από συνεργό/συνεργούς του «τηλεφωνητή».

Για την νέα απάτη ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα που έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.

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