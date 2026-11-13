Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/11 στη Λαμία, στο τέρμα της οδού Έσλιν.
  • Ο ντελιβεράς σταμάτησε για να παρκάρει μπροστά από προπορευόμενο όχημα.
  • Το αυτοκίνητο που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να σταματήσει και συγκρούστηκε με τον δικυκλιστή.
  • Ο δικυκλιστής έπεσε στο οδόστρωμα αλλά δεν τραυματίστηκε λόγω της χρήσης κράνους.
  • Υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμοί.
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Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 9:00' το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο τέρμα της οδού Έσλιν στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο άτυχος διανομέας σταμάτησε με το μηχανάκι για να παρκάρει προπορευόμενο όχημα.

lamia-troxaio.jpg

Ο οδηγός του αυτοκινήτου όμως, που ακολουθούσε το μηχανάκι, δεν πρόλαβε να σταματήσει με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον δικυκλιστή, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ευτυχώς φορούσε κράνος και δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

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