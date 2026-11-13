Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία
Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/11 στη Λαμία, στο τέρμα της οδού Έσλιν.
- Ο ντελιβεράς σταμάτησε για να παρκάρει μπροστά από προπορευόμενο όχημα.
- Το αυτοκίνητο που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να σταματήσει και συγκρούστηκε με τον δικυκλιστή.
- Ο δικυκλιστής έπεσε στο οδόστρωμα αλλά δεν τραυματίστηκε λόγω της χρήσης κράνους.
- Υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμοί.
Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 9:00' το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο τέρμα της οδού Έσλιν στη Λαμία.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο άτυχος διανομέας σταμάτησε με το μηχανάκι για να παρκάρει προπορευόμενο όχημα.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου όμως, που ακολουθούσε το μηχανάκι, δεν πρόλαβε να σταματήσει με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον δικυκλιστή, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Ευτυχώς φορούσε κράνος και δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0
23:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία
23:10 ∙ LIFESTYLE
Η θεαματική τούμπα της Έμα Γουάτσον σε πάρτυ στο Λος Άντζελες
22:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά από 11 χρόνια απουσίας
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά
21:15 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ολλανδία – Ελλάδα: 7-0 Εφιάλτης δίχως τέλος για την Εθνική
20:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ