Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία

Snapshot Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/11 στη Λαμία, στο τέρμα της οδού Έσλιν.

Ο ντελιβεράς σταμάτησε για να παρκάρει μπροστά από προπορευόμενο όχημα.

Το αυτοκίνητο που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να σταματήσει και συγκρούστηκε με τον δικυκλιστή.

Ο δικυκλιστής έπεσε στο οδόστρωμα αλλά δεν τραυματίστηκε λόγω της χρήσης κράνους.

Υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 9:00' το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο τέρμα της οδού Έσλιν στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο άτυχος διανομέας σταμάτησε με το μηχανάκι για να παρκάρει προπορευόμενο όχημα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου όμως, που ακολουθούσε το μηχανάκι, δεν πρόλαβε να σταματήσει με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον δικυκλιστή, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ευτυχώς φορούσε κράνος και δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.