Τροχαίο στις Σίσες Ρεθύμνου: Τραυματίστηκε ηλικιωμένος που εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις Σίσες Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ηλικιωμένου άνδρα από Ι.Χ. αυτοκίνητο.
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