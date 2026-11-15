Νέα Υόρκη: Νεκρός άνδρας από πυρά αστυνομικών σε επεισοδιακή καταδίωξη σε αυτοκινητόδρομο

Snapshot Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα ύποπτο για απαγωγή παιδιού στον αυτοκινητόδρομο Belt Parkway στο Μπρούκλιν.

Η καταδίωξη ξεκίνησε μετά από αναφορά για πιθανή απαγωγή παιδιού μέσα σε λευκό φορτηγάκι με πινακίδες από το Νιου Τζέρσεϊ.

Ο οδηγός δεν υπάκουσε στις εντολές της αστυνομίας, προκάλεσε συγκρούσεις με οχήματα και αστυνομικά μπλόκα πριν ανοίξουν πυρ εναντίον του.

Δεν βρέθηκε κανένα παιδί μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια της έρευνας μετά το περιστατικό.

Το συμβάν προκάλεσε κλείσιμο τμημάτων του αυτοκινητόδρομου και εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στον αυτοκινητόδρομο Belt Parkway, στο Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν έπειτα από αναφορά για πιθανή απαγωγή παιδιού. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν ένα λευκό φορτηγάκι με πινακίδες κυκλοφορίας από το Νιου Τζέρσεϊ, μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ακουγόταν ένα μικρό παιδί να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και επιχείρησαν να το σταματήσουν κοντά στην έξοδο 8 του αυτοκινητόδρομου. Ωστόσο, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις εντολές τους και συνέχισε την πορεία του, προκαλώντας επικίνδυνη κατάσταση.

BREAKING IN BROOKLYN: An officer-involved shooting on Brooklyn’s Belt Parkway near Exit 7 (Ocean Parkway) and Exit 8 (Coney Island Avenue) has left one man dead. According to reports, NYPD officers attempted to stop a white van reportedly linked to a possible kidnapping. The driver turned around and drove against traffic before being shot by police. Both directions of the Belt Parkway are shut down near Coney Island Avenue as authorities investigate. Motorists should expect major delays. — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 15, 2026

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το φορτηγάκι προσέκρουσε σε οχήματα της αστυνομίας και άλλα αυτοκίνητα, ενώ φέρεται να έπεσε και πάνω σε αστυνομικό μπλόκο.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό, σπάζοντας τα τζάμια του οχήματος και χρησιμοποιώντας συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (Taser). Όταν οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν, άνοιξαν πυρ εναντίον του.

BELT PARKWAY, BROOKLYN. Original NYC In Focus video captures a white van, damaged vehicles and NYPD investigators after a reported police-involved shooting on November 14. The New York Post, citing sources, reports 1 person died. Our footage shows the aftermath, NOT the shooting. https://t.co/30mwGixF3x — MAZI OJUKWU (@Styleherbalist) November 15, 2026

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ήταν περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο NYU Langone του Μπρούκλιν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, δεν εντοπίστηκε κανένα παιδί μέσα στο φορτηγάκι. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του νεκρού.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η αστυνομία προχώρησε στο κλείσιμο τμημάτων του αυτοκινητόδρομου και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

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