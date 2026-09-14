Λάρισα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Κίσσαβο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ανατολή του δήμου Αγιάς
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- Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή του Δήμου Αγιάς στον Κίσσαβο.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρες ομάδες και 10 οχήματα.
- Επιχειρούν συνολικά πέντε εναέρια μέσα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
- Υποστηρικτικά χρησιμοποιούνται υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους δήμους Αγιάς και Τεμπών.
- Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Κίσσαβο, στην περιοχή Ανατολή του Δήμου Αγιάς της Λάρισας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κατά τις 15:30 σε δασική έκταση, κινητοποιώντας δυνάμεις καθώς και εθελοντές. Συνολικά επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.
Παράλληλα, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στο σημείο, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των δήμων Αγιάς και Τεμπών.
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