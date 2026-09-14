Λάρισα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Κίσσαβο - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Snapshot Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή του Δήμου Αγιάς στον Κίσσαβο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρες ομάδες και 10 οχήματα.

Επιχειρούν συνολικά πέντε εναέρια μέσα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υποστηρικτικά χρησιμοποιούνται υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους δήμους Αγιάς και Τεμπών.

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Snapshot powered by AI

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Κίσσαβο, στην περιοχή Ανατολή του Δήμου Αγιάς της Λάρισας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κατά τις 15:30 σε δασική έκταση, κινητοποιώντας δυνάμεις καθώς και εθελοντές. Συνολικά επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Παράλληλα, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στο σημείο, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των δήμων Αγιάς και Τεμπών.

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