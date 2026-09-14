Εύβοια: Σύλληψη 40χρονου για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση - Είχε συλληφθεί και το 2018

Snapshot Συνελήφθη 40χρονος στην Εύβοια για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση σε δασική έκταση κοντά στη Χαλκίδα.

Ο δράστης παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τρεις διαδοχικές πυρκαγιές χρησιμοποιώντας αναπτήρα σε ξερά χόρτα.

Ο 40χρονος είχε συλληφθεί ξανά το 2018 για παρόμοια αδικήματα και είχε προφυλακιστεί, αλλά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Η σύλληψη προέκυψε από συντονισμένη έρευνα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για εμπρηστικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν στελέχη των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για εμπρησμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια. Ειδικότερα, πρόκειται για διαδοχικά περιστατικά πυρκαγιάς στην περιοχή της Χαλκίδας και συγκεκριμένα για τρεις διαδοχικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός στην Εύβοια.

Στο πλαίσιο συντονισμένης και μεθοδευμένης έρευνας, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προχώρησαν στη συλλογή και συνδυαστική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που σχετίζονταν με την εκδήλωση των πυρκαγιών.

Από την ενδελεχή διερεύνηση των υποθέσεων, την αξιοποίηση των ευρημάτων και την εφαρμογή εξειδικευμένων ανακριτικών πρακτικών, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος ενός άνδρα, ηλικίας 40 ετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 40χρονος κινούταν με μηχανάκι, σταματούσε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποιώντας αναπτήρα (γυμνή φλόγα) έθετε τις φωτιές σε ξηρά χόρτα, σε δασική έκταση, δίπλα σε πεύκα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 40χρονος προσήχθη και εξετάστηκε από τα αρμόδια ανακριτικά στελέχη και - κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας - ομολόγησε τις πράξεις του, παραδεχόμενος ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, από αρμόδιες πηγές, ο 40χρονος φέρεται να αναφέρθηκε στη συμπεριφορά που, όπως υποστήριξε, είχαν απέναντί του συγχωριανοί του, ισχυριζόμενος ότι αυτή αποτέλεσε τον λόγο που τον οδήγησε, σε αυτές τις ενέργειες.

Στη συνέχεια, παρουσία των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση, κατά την οποία υπέδειξε τα ακριβή σημεία στα οποία είχε προκαλέσει τις εστίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναπαράσταση συσχετίστηκαν με τα ευρήματα που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές για το ίδιο αδίκημα. Ειδικότερα, το 2018 είχε εμπλακεί σε υπόθεση εμπρησμών από πρόθεση, στοιχείο το οποίο συνεκτιμάται στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας και της συνολικής διερεύνησης της δράσης του. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο, ομολογώντας την εμπλοκή του σε εννέα περιστατικά εμπρησμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την υπόθεση είχε προφυλακιστεί για 18 μήνες, ενώ στη συνέχεια αθωώθηκε από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ανακριτικών ενεργειών, ο 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

«Η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της στενής συνεργασίας του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας με τη Δ.Α.Ε.Ε., με στόχο την πλήρη διαλεύκανση κάθε περιστατικού και την άμεση απόδοση ποινικών ευθυνών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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