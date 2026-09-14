Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που βίαζε την 8χρονη εγγονή του

Ο 51χρονος έχει εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης στην Αλβανία που δεν σχετίζονται με υποθέσεις κακοποίησης

Ελένη Ευστρατίου

Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που βίαζε την 8χρονη εγγονή του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 51χρονος προφυλακίστηκε για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του μετά την απολογία του στον ανακριτή Κέρκυρας.
  • Η 28χρονη μητέρα κατήγγειλε ότι υπέστη κακοποίηση από τον ίδιο άνδρα στην Αλβανία μεταξύ 2010 και 2015.
  • Η ιατρική έκθεση επιβεβαίωσε πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης μέσα σε λίγες εβδομάδες πριν την εξέταση.
  • Ο 9χρονος αδερφός κατέθεσε ότι ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη σε δωμάτιο και την απειλούσε ώστε να μη μιλήσει.
  • Η οικογένεια συγκατοικούσε με τον 51χρονο για οικονομικούς λόγους, ενώ ο ίδιος είχε εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης στην Αλβανία για μη κακοποιητικά αδικήματα.
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Προφυλακίστηκε ο 51χρονος κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του, ύστερα από την απολογία του στον ανακριτή Κέρκυρας.

Μάλιστα, η 28χρονη μητέρα του κοριτσιού και κόρη του 51χρονου κατέθεσε στις Αρχές ότι βίωνε και η ίδια κακοποίηση κατά την περίοδο 2010 έως το 2015, όταν βρίσκονταν στην Αλβανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews, η ιατρική έκθεση επιβεβαιώνει πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας την χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων πριν από την εξέταση.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν η μητέρα πήγε τη μικρή σε γυναικολόγο στις 25 Αυγούστου, καθώς ανέφερε ενοχλήσεις από την άνοιξη. Η γιατρός αντιλήφθηκε άμεσα την κακοποίηση και δεν προχώρησε σε εξέταση της μικρής προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία. Απεύθυνε όμως την μητέρα άμεσα στην αστυνομία και στην εξέταση του παιδιού από ιατροδικαστή.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ο άνδρας συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή.

Η κατάθεση του 9χρονου αδερφού

Σημαντική ήταν η μαρτυρία του 9χρονου αδερφού της μικρής, ο οποίος αποκάλυψε ότι τις ώρες που η μητέρα, η γιαγιά και ο θείος του απουσίαζαν, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο του.

Μάλιστα, από το δωμάτιο ακούγονταν κλάματα του παιδιού, ενώ ο άνδρας απειλούσε και τον 9χρονο ώστε να μη μιλήσει.

Η οικογένεια συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης.

Όπως αποκαλύφθηκε από την κατάθεση της μητέρας, ο πατέρας της έχει εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης στην Αλβανία για αδικήματα που δεν σχετίζονται με κακοποιητικές συμπεριφορές.

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