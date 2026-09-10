Φρίκη στην Κέρκυρα: Για βιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51χρονος

Snapshot Ένας 51χρονος παππούς στην Κέρκυρα κατηγορείται για τον συστηματικό βιασμό της 8χρονης εγγονής του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία και επιτόπια έρευνα της Αστυνομίας με τη βοήθεια ειδικού παιδοψυχολόγου.

Η 8χρονη κατέθεσε παρουσία παιδοψυχολόγου, ενώ οι γονείς της υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά.

Ο 51χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Η προανάκριση συνεχίζεται για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη διάρκεια και τις συνθήκες της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Μία υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στην Κέρκυρα, όπου 51χρονος φέρεται να βίαζε συστηματική εδώ και καιρό την 8χρονη εγγονή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία συγγενικού προσώπου στην Αστυνομία, η οποία αμέσως προχώρησε σε έρευνα που αποκάλυψε το δράμα που ζούσε το μικρό παιδί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ασέλγεια δεν ήταν σε γνώση των γονιών του παιδιού και αποκαλύφθηκε όταν έδωσε κατάθεση η ίδια η 8χρονη μετά την αυτεπάγγελτη έρευνα της Ασφάλειας παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου.

Ο 51χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο.

Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης