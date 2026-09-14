Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ελάνη Κασσάνδρας

Snapshot Η φωτιά στην περιοχή της Ελάνης Κασσάνδρας τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 80 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα και 7 εναέρια μέσα.

Η φωτιά κατέκαψε περίπου 6 στρέμματα δασικής έκτασης μακριά από κατοικίες και υποδομές.

Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων και τη διασφάλιση της ασφάλειας.

Εστάλη μήνυμα 112 ετοιμότητας για ενδεχόμενη εκκένωση προς τους κατοίκους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Ελάνης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε πευκόφυτη περιοχή, μακριά από κατοικίες και υποδομές και για την κατάσβεσή της ενεργοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Συνολικά επιχείρησαν 80 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων των ΟΤΑ και μηχανημάτων έργου.

Σύμφωνα με το halkidikinews, η φωτιά έκαψε περίπου 6 στρέμματα δασικής έκτασης. Οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε αναζωπύρωση, ενώ η εικόνα παρακολουθείται από τις αρμόδιες δυνάμεις, μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Σημειώνεται ότι ενεργοποιήθηκε και το 112 με μήνυμα ετοιμότητας για εκκένωση προς τους κατοίκους της Ελάνης.

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