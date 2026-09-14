Φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής - Επτά εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα 6 αεροσκάφη και 1ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης