Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη ΚΑΙ 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας .

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