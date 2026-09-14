Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ανατολή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη ΚΑΙ 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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