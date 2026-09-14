Ηράκλειο: Μάχη για την ζωή του δίνει ο 15χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στην Βιάννο

Snapshot Ένας 15χρονος από τα Αμιρά του Δήμου Βιάννου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με δίκυκλο το βράδυ του Σαββάτου.

Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με βράχια, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι του.

Η κατάσταση του 15χρονου είναι κρίσιμη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Οι τραυματισμοί του περιλαμβάνουν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Snapshot powered by AI

Μάχη για τη ζωή του δίνει το 15χρονο αγόρι από τα Αμιρά του Δήμου Βιάννου που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από τροχαίο που είχε με το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε το βράδυ του Σαββάτου (12/9).

Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με βράχια και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η κατάσταση του 15χρονου κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και από την πρώτη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος στη μεθοριακή του ΠΑΓΝΗ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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