Εφημέριος Ι.Ν. Αγίας Τριάδος: «Απλοί πολίτες και επώνυμοι καλλιτέχνες είχαν κάτι από την ψυχή τους»

Ο πατήρ Σπυρίδων, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τον αποχαιρετισμό του κόσμου και τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον Ιερό Ναό.

«Ήταν συγκλονιστικές αυτές οι δύο μέρες που ζήσαμε. Από τον πιο απλό πολίτη μέχρι τον επώνυμο καλλιτέχνη κάθε ένας όταν έφτανε στο σκήνωμα είχε να πει κάτι από την ψυχή του. Δεν γνώριζα το Γιώργο προσωπικά, με την οικογένεια είχαμε επικοινωνία. Δεν έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο. Ο καθένας που ήλθε προσευχήθηκε έστω για ένα λεπτάκι στον Θεό να αναπαύσει τον Γιώργο. Όπως ακούσατε και τον Μητροπολίτη, που χρησιμοποίησε και στίχους από τα τραγούδια του», είπε μιλώντας στο OPEN.

Σε ερώτημα για τη φιλανθρωπική τράση του δημοφιλούς τραγουδιστή, στην οποία αναφέρθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πατήρ Σπυρίδων ανέφέρε:

«Ό,τι είναι κοινό μυστικό παραμένει κοινό μυστικό. Δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε κάτι. Όπως μας συντρόφευε ο Γιώργος με τα τραγούδια του κι εμείς τον συντροφέψαμε δυο μέρες»

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