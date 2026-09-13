Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του ναού στον κόσμο

Snapshot Ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος ζήτησε σεβασμό και υπομονή από το πλήθος που συγκεντρώθηκε για την αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ιερέας τόνισε ότι δεν αρμόζει να επικρατεί πανδαιμόνιο σε μια τέτοια ημέρα και ζήτησε ηρεμία για την τιμή στον τραγουδιστή.

Η οικογένεια απαγόρευσε τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι καλούνται να μπουν μέσα για να προσκυνήσουν και να αφήσουν λουλούδια, σεβόμενοι ταυτόχρονα τον ναό και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο εφημέριος ζήτησε ψυχραιμία και υπομονή, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες της στιγμής. Snapshot powered by AI

«Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος προς το πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί περιξ του ναού για το ύστατο χαίρε στον δημοφιλή τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η σορός έφτασε πριν από λίγη ώρα για την αγρυπνία.

Συγκεκριμένα ο ιερέας παρατηρώντας το πανδαιμόνιο που επικρατεί από χιλιάδες κόσμου πήρε το μικρόφωνο και είπε:

Δεν αρμόζει στον Γιώργο να μην σεβαστούμε αυτή την ημέρα, θέλω από όλους σεβασμό και υπομονή. Θα τον τιμήσετε όπως του αρμόζει

Η οικογένεια απαγορεύει τα κινητά

Θα μπείτε όλοι μέσα να προσκυνήσετε, να αφήσετε το λουλούδι σας

Αλλά να σεβαστείτε και τον ναό και τον Γιώργο

Θέλω την ψυχραιμία σας, είναι δύσκολες οι συνθήκες, κατανοώ αλλά να κάνετε υπομονή για τον Γιώργο

Και να επικρατήσει ηρεμία