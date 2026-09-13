Γιώργος Μαζωνάκης: Μεγάφωνα με τα τραγούδια του έξω από την εκκλησία - Πλήθος κόσμου στη Νίκαια

Από τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής άρχισε να συγκεντρώνεται ο κόσμος έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, λίγες ώρες πριν από τη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ανθή Κουρεντζή, Ρεπορτάζ

Γιώργος Μαζωνάκης: Μεγάφωνα με τα τραγούδια του έξω από την εκκλησία - Πλήθος κόσμου στη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 17:00 της Κυριακής 13/09 άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η αγρυπνία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:30, με αναμενόμενη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών.
  • Έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, όπως κιγκλιδώματα, σκηνές για τηλεοπτικά συνεργεία και ετοιμότητα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
  • Η οικογένεια επέλεξε τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια λόγω της σύνδεσης του τραγουδιστή με τη γειτονιά όπου μεγάλωσε.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 13:00 στον ίδιο ναό και η ταφή θα γίνει σε οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο.
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Από τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (13/09) άρχισε να συγκεντρώνεται σταδιακά ο κόσμος έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, ενόψει της λαϊκής αγρυπνίας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έφταναν στην εκκλησία, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Η προσέλευση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης της αγρυπνίας, στις 19:30, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συμμετοχή χιλιάδων πολιτών.

Μαζωνάκης Νίκαια

Συγκεντρώνεται ο κόσμος για τη λαϊκή αγρυπνία

Δίπλα στην εκκλησία, ένα μεγάφωνο παίζει δυνατά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι γνωστές λαϊκές μελωδίες ακούγονται στην περιοχή, ενώ ο κόσμος που φτάνει στη Νίκαια περιμένει να ξεκινήσει η αγρυπνία.

Από νωρίς είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για την ασφαλή διαχείριση του πλήθους, ενώ έχουν στηθεί και σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία. Σε ετοιμότητα βρίσκεται επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς η προσέλευση αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη.

Νίκαια

Κόσμος φτάνει στην εκκλησία κρατώντας λουλούδια στα χέρια

Η οικογένεια επέλεξε τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς εκεί βρίσκεται η γειτονιά όπου μεγάλωσε. Η σχέση του με τη Νίκαια παρέμεινε ισχυρή σε όλη του τη ζωή, με τον ίδιο να επιστρέφει συχνά στα γνώριμα μέρη και στο πατρικό του σπίτι.

Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί αύριο στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια παρουσία φίλων και θαυμαστών του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

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