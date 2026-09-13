Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επανεκτελέσεις των μεγάλων τραγουδιών που αγάπησε και έκαναν νέα καριέρα

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επανεκτελέσει παλαιά λαϊκά τραγούδια, ενσωματώνοντάς τα στη δική του ερμηνευτική ταυτότητα και δισκογραφία.

Το 1997 η επανεκτέλεση του «Με λένε Γιώργο» αποτέλεσε σημαντική επιτυχία και ενσωματώθηκε στο χρυσό CD single «Λουκέτο».

Το 1998 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Μπροστά σ’ ένα μικρόφωνο», που περιλαμβάνει 12 παλαιά λαϊκά τραγούδια με τη φωνή και την αισθητική του Μαζωνάκη.

Το 2004 κυκλοφόρησε το «Live» με 45-46 ζωντανές ηχογραφήσεις παλαιότερων τραγουδιών, ανάμεσά τους το «Σ’ έχω κάνει Θεό» σε ζωντανή εκτέλεση.

Το 2021 ο Μαζωνάκης παρουσίασε το «Mega Live», μια συλλογή 41 ζωντανών τραγουδιών, που περιλαμβάνει παλιά και παραδοσιακά κομμάτια. Snapshot powered by AI

Υπάρχει μια ξεχωριστή πλευρά στη δισκογραφική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη: οι επανεκτελέσεις τραγουδιών που είχαν ήδη γίνει γνωστά μέσα από άλλες φωνές.

Από τα πρώτα χρόνια της πορείας του, ο τραγουδιστής ενέταξε στο ρεπερτόριό του τραγούδια προηγούμενων δεκαετιών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα πέρασε και στην επίσημη δισκογραφία του. Άλλα ηχογραφήθηκαν σε studio και κυκλοφόρησαν σε δίσκους, ενώ άλλα καταγράφηκαν σε επίσημες live κυκλοφορίες.

«Με λένε Γιώργο»

Μία από τις πρώτες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν το «Με λένε Γιώργο». Το τραγούδι, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Γιώργου Κανελλόπουλου, είχε πρωτοηχογραφηθεί από τον Μανώλη Μητσιά το 1973.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το ηχογράφησε εκ νέου το 1997 και το συμπεριέλαβε στο CD single «Λουκέτο». Η κυκλοφορία του single περιείχε τη συγκεκριμένη επανεκτέλεση και αποτέλεσε μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες επιστροφές του Μαζωνάκη σε παλαιότερο ρεπερτόριο.

Το «Με λένε Γιώργο» ακολούθησε στη συνέχεια και τις ζωντανές κυκλοφορίες του τραγουδιστή, καθώς περιλαμβάνεται τόσο στο «Live» του 2004 όσο και στο «Mega Live» του 2021.

«Μπροστά σ’ ένα μικρόφωνο»

Το 1998 ο Μαζωνάκης κυκλοφόρησε το «Μπροστά σ’ ένα μικρόφωνο», έναν δίσκο που περιλαμβάνει τραγούδια τα οποία είχαν ήδη ηχογραφηθεί και γίνει γνωστά σε προηγούμενες εποχές.

Η επίσημη tracklist περιλαμβάνει:

«Μπροστά σ’ ένα μικρόφωνο» (intro)

«Στο άδειο μου πακέτο»

«Με λένε Γιώργο»

«Δεν θέλω πια να ξαναρθείς»

«Θα με θυμηθείς»

«Αργά είναι πια αργά»

«Η βαλίτσα»

«Δυο καρδιές»

«Το θέμα είναι να τη βρω»

«Να ξαναρθείς»

«Έρωτά μου αγιάτρευτε»

«Φεγγάρια δαχτυλίδια» (bonus track).

Ανάμεσα στις γνωστές παλαιότερες ηχογραφήσεις που επανήλθαν μέσα από τη φωνή του Μαζωνάκη ήταν το «Στο άδειο μου πακέτο», το οποίο είχε πρωτοερμηνεύσει ο Φίλιππος Νικολάου, σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους της Μαρί Μωραΐτη.

Στον ίδιο δίσκο βρίσκεται και το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που είχε συνδεθεί αρχικά με τη Μαίρη Λίντα, η οποία συμμετέχει και στην επανεκτέλεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το 2010 ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε σε ένα τραγούδι των O.P.A., την «Η καρδιά μου», παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή που απέκτησε τη δική της θέση στη δισκογραφία του. Η επανεκτέλεση κυκλοφόρησε ως προπομπός της δισκογραφικής δουλειάς «Τα Ίσια Ανάποδα» και ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη σχέση του τραγουδιστή με τραγούδια που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό ρεπερτόριο

«Live»: Οι επανεκτελέσεις επί σκηνής

Το 2004 κυκλοφόρησε το «Live», μια επίσημη ζωντανή ηχογράφηση που περιλαμβάνει 46 τραγούδια. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αποτελείται από επιτυχίες του ίδιου του Μαζωνάκη, υπάρχουν όμως και αρκετές ζωντανές εκτελέσεις παλαιότερων τραγουδιών.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται:

«Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα» «Πάρε τα χνάρια μου» «Η διπρόσωπη» «Καλύτερα μαζί σου» «Τρελοκόριτσο» «Φεύγοντας» «Μήπως είμαι τρελός» «Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια» «Θα ’θελα να ’σουν εδώ» «Εγώ να δεις» «Αυγερινός» «Νύχτες μοναξιάς» «Αλίμονο, αλίμονο» «Φίλε μου» «Σ’ έχω κάνει Θεό» «Ποια θυσία» «Δυο καρδιές» «Θέλω να σε δω». Στην ίδια κυκλοφορία περιλαμβάνεται και το «Με λένε Γιώργο», ενώ το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το «Παιδί της νύχτας».

«Σ’ έχω κάνει Θεό»

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το «Σ’ έχω κάνει Θεό», τραγούδι που έχει ταυτιστεί αρχικά με την Κατερίνα Στανίση και κυκλοφόρησε το 1999 στον δίσκο «Άλλαξε η ζωή μου».

Ο Μαζωνάκης το συμπεριέλαβε στη ζωντανή κυκλοφορία «Live» του 2004, ενώ το τραγούδι βρέθηκε ξανά στο ρεπερτόριό του και στο «Mega Live».

Η σχέση του Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο τραγούδι συνδέθηκε και με τη συνεργασία του με την Κατερίνα Στανίση. Οι δύο καλλιτέχνες το έχουν ερμηνεύσει μαζί σε ζωντανή εμφάνιση.

«Mega Live»

Το 2021 κυκλοφόρησε το «Mega Live», η επίσημη ζωντανή ηχογράφηση από την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Σπίτι με το MEGA» τον Δεκέμβριο του 2020.

Στην κυκλοφορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα «Με λένε Γιώργο», «Τρεις το πρωί», «Έλα να δεις», «Παραδοσιακό Κρητικό Πεντοζάλι», «Είδα τα μάτια σου κλαμένα καλή μου», «Πες μου μια λέξη», «Όπως σε θέλω σε ονειρεύομαι», «Θέλω τα μάτια της να ξεχάσω» και «Μη γυρίσεις».

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