Ο παπά-Στρατής, ο πρώτος βιολιστής του Γιώργου Μαζωνάκη, τον αποχαιρέτησε με το «Μου λείπεις»

Με μια συγκινητική μουσική αφιέρωση στην Άνδρο, ο παπα-Στρατής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο συνδεόταν επί χρόνια τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Ο ιερέας που πριν χειροτονηθεί είχε βρεθεί στο πλευρό του τραγουδιστή ήδη από τα πρώτα βήματα της καριέρας του, επέλεξε να τον τιμήσει παίζοντας με το βιολί του το «Μου λείπεις».

Η συγκεκριμένη στιγμή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο άνδρες είχαν γνωριστεί στα πρώτα χρόνια της πορείας του Μαζωνάκη στο ελληνικό τραγούδι. Ο παπα-Στρατής ήταν ο πρώτος βιολιστής που τον συνόδευσε, συμμετέχοντας στην αρχή μιας διαδρομής που εξελίχθηκε σε πολυετή φιλία και συνεργασία.

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