Βρετανία-καταιγίδα Boelo: Ένας νεκρός στη Σκωτία από πτώση δέντρου, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Snapshot Ένας 60χρονος άνδρας σκοτώθηκε στη Σκωτία από πτώση δέντρου λόγω της καταιγίδας Boelo.

Περίπου 53.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρούς ανέμους με προειδοποίηση για θανάσιμο κίνδυνο από συντρίμμια και υψηλά κύματα.

Οι μεταφορές έχουν διακοπεί, με κλειστούς δρόμους, ακυρώσεις δρομολογίων τρένων και ματαιώσεις πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια της Σκωτίας, Αγγλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της καταιγίδας Boelo ενώ δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας 60χρονος άνδρας σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στη νοτιοδυτική Σκωτία.

Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρούς ανέμους έχει εκδοθεί για τη Σκωτία και μέρος της βόρειας Αγγλία. Περίπου 53.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου Southern Electricity Networks (SSEN).

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει τους πολίτες ότι συντρίμμια που παρασύρονται από τους ανέμους και υψηλά κύματα στις ακτές μπορεί να συνιστούν θανάσιμο κίνδυνο και τους προέτρεψε να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι μεταφορές έχουν επηρεαστεί ιδίως στη Σκωτία, όπου πτώσεις δέντρων, καλωδίων και πλημμύρες – ακόμη και στις σιδηροδρομικές γραμμές ενός σταθμού στη Γλασκώβη– οδήγησαν στο κλείσιμο δρόμων και την ακύρωση δρομολογίων των τρένων. Δεκάδες πτήσεις ματαιώθηκαν επίσης από τα αεροδρόμια Λιντς-Μπράντφορντ της Αγγλίας, Μπέλφαστ και Τζορτζ Μπεστ της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και αυτά της Γλασκώβης, του Εδιμβούργου, του Ινβερνές και του Αμπερντίν στη Σκωτία.

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