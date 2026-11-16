Ελαιόλαδο: Πώς άλλαξε ο παγκόσμιος χάρτης παραγωγής από το 1961 έως το 2023 – Η θέση της Ελλάδας

Snapshot Από το 1961 έως το 2023, η Ισπανία ανέλαβε την κορυφαία θέση στην παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, αφήνοντας πίσω την Ιταλία.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην πρώτη τετράδα των μεγαλύτερων παραγωγών, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση το 2023.

Η Τουρκία, μαζί με χώρες της Βόρειας Αφρικής όπως η Τυνησία και το Μαρόκο, ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου.

Το 2023, η συνολική παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου ήταν περίπου 2,62 εκατομμύρια τόνοι, με την Ισπανία να αντιπροσωπεύει το 32,6% αυτής.

Η Μεσόγειος παραμένει το κέντρο της παγκόσμιας ελαιοπαραγωγής, παρά τις μεταβολές στην κατάταξη των χωρών. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από έξι δεκαετίες αλλαγών στην παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου αποτυπώνονται σε ένα εντυπωσιακό timelapse, το οποίο καταγράφει την πορεία των μεγαλύτερων ελαιοπαραγωγών χωρών από το 1961 έως το 2023.

Η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα διατηρούν διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο οι ισορροπίες έχουν μεταβληθεί σημαντικά, με την Τουρκία και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να ενισχύουν σταδιακά τη θέση τους.

Η εξέλιξη του παγκόσμιου χάρτη αναδεικνύει την κυριαρχία της Μεσογείου σε έναν από τους σημαντικότερους αγροδιατροφικούς κλάδους, αλλά και τη μετατόπιση του κέντρου βάρους μεταξύ των παραδοσιακών παραγωγών. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την Ισπανία, η οποία εξελίχθηκε στον κορυφαίο παραγωγό παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω την Ιταλία, που για μεγάλο διάστημα διατηρούσε πρωταγωνιστική θέση.

Από την Ιταλία στην ισπανική κυριαρχία

Στις αρχές της περιόδου που εξετάζεται, η Ιταλία συγκαταλεγόταν στις ισχυρότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου, με την Ισπανία και την Ελλάδα να αποτελούν επίσης βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας παραγωγής.

Στις επόμενες δεκαετίες, η Ισπανία ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της, αξιοποιώντας τις μεγάλες εκτάσεις ελαιώνων, τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, την εκμηχάνιση της συγκομιδής και τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας. Σταδιακά απέκτησε σαφές προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του timelapse.

Η Ιταλία εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς, ωστόσο η απόσταση από την Ισπανία έχει διευρυνθεί σημαντικά. Παράλληλα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά μεταξύ των κορυφαίων χωρών, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη διεθνή ελαιοκομία.

Η άνοδος της Τουρκίας και της Βόρειας Αφρικής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση της Τουρκίας, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους παραγωγούς, διεκδικώντας πλέον θέση στην πρώτη τριάδα.

Ανοδική πορεία καταγράφουν επίσης η Τυνησία και το Μαρόκο, δύο χώρες που έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην αγορά ελαιολάδου. Η Τυνησία, ειδικότερα, αποτελεί έναν από τους βασικούς εξαγωγικούς παίκτες, με την παραγωγή της να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τις αποδόσεις των ελαιώνων.

Σημαντική παραγωγή διατηρούν επίσης η Πορτογαλία, η Συρία και η Αλγερία, επιβεβαιώνοντας ότι η παραγωγή ελαιολάδου εξακολουθεί να έχει ως επίκεντρο τη Μεσόγειο, με ολοένα μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί το 2023 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FAOSTAT για το ημερολογιακό έτος 2023, η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου ανήλθε σε περίπου 2,62 εκατομμύρια τόνους. Η Ισπανία διατήρησε με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση, παρά τη σημαντική πτώση της παραγωγής της σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Η κατάταξη των δέκα μεγαλύτερων παραγωγών διαμορφώθηκε ως εξής:

Ισπανία: 854.001 τόνοι Ιταλία: 359.540 τόνοι Τουρκία: 234.515 τόνοι Ελλάδα: 228.850 τόνοι Τυνησία: 210.000 τόνοι Πορτογαλία: 175.529 τόνοι Μαρόκο: 120.200 τόνοι Συρία: 89.257 τόνοι Αλγερία: 81.300 τόνοι Αίγυπτος: 40.000 τόνοι

Η Ισπανία αντιπροσώπευε περίπου το 32,6% του συνόλου της καταγεγραμμένης παραγωγής, ενώ η Ιταλία ακολουθούσε με περίπου 13,7%. Η Τουρκία βρέθηκε στην τρίτη θέση με 8,9%, περνώντας οριακά πάνω από την Ελλάδα, η οποία συγκέντρωσε περίπου το 8,7% της παγκόσμιας παραγωγής.

Largest Olive Oil Producers 🫒 https://t.co/ZMG1Vi3Zqz — True World Map 🗺️ (@TrueWorldMap) November 15, 2026

Η Ελλάδα στην πρώτη τετράδα του κόσμου

Η τέταρτη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη του 2023 επιβεβαιώνει τη διαχρονική σημασία της ελληνικής ελαιοκομίας. Παρά τη μικρότερη έκταση της χώρας σε σύγκριση με την Ισπανία, η παραγωγή της εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες διεθνώς.

Ωστόσο, η οριακή διαφορά από την Τουρκία, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση, αναδεικνύει την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Η αυξανόμενη παραγωγική δυναμική γειτονικών χωρών δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική αγορά και καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας του ελληνικού ελαιολάδου.

Το βασικό συμπέρασμα από την εξέλιξη της περιόδου 1961-2023 είναι ότι, παρά τις αλλαγές στην κατάταξη και την εμφάνιση ισχυρότερων ανταγωνιστών, η Μεσόγειος εξακολουθεί να αποτελεί το αδιαμφισβήτητο κέντρο της παγκόσμιας ελαιοπαραγωγής.

Η Ισπανία έχει εδραιώσει την πρωτοκαθεδρία της, η Ιταλία παραμένει δεύτερη δύναμη, ενώ η Τουρκία και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους τέσσερις μεγαλύτερους παραγωγούς του κόσμου, διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν κλάδο με ιδιαίτερη οικονομική, εξαγωγική και πολιτιστική σημασία.

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