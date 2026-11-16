Η ροβίτσα έχει σημαντικά διατροφικά οφέλη - Τρόποι μαγειρέματος

Η ροβίτσα είναι ένα ελάχιστα γνωστό όσπριο, που αξίζει να εντάξετε στη διατροφή σας.

Μιχάλης Θερμόπουλος

Η ροβίτσα έχει σημαντικά διατροφικά οφέλη - Τρόποι μαγειρέματος
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η ροβίτσα, γνωστή διεθνώς και ως «φασόλια μουνγκ» (mung beans), είναι ένα μικρό, πράσινο όσπριο που μπορεί να μετατραπεί σε μια χορταστική σούπα, σαλάτα ή συνοδευτικό πιάτο, χωρίς να απαιτεί περίπλοκη προετοιμασία.

Προσφέρει φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, αλλά το κύριο πλεονέκτημά της είναι ότι ενσωματώνεται πολύ εύκολα σε καθημερινά, οικεία γεύματα.

Τι ακριβώς είναι η ροβίτσα;

Η ροβίτσα προέρχεται από το φυτό Vigna radiata. Οι μικροί, πράσινοι, ωοειδείς σπόροι καταναλώνονται ευρέως σε όλη την Ασία, ενώ έχουν θέση και στην ελληνική κουζίνα, ιδιαίτερα στην Μεσσηνία.

Μπορεί να τη βρείτε στο εμπόριο είτε ως ολόκληρους, αποξηραμένους πράσινους σπόρους, είτε ως αποφλοιωμένους και σπασμένους κίτρινους σπόρους. Πρόκειται για διαφορετικές μορφές του ίδιου οσπρίου, οι οποίες όμως διαφέρουν ως προς την υφή, την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και τον χρόνο μαγειρέματος.

Μην τις συγχέετε με τις ανοιχτόχρωμες, τραγανές «φύτρες» (sprouts) φασολιών μουνγκ, που πωλούνται ενίοτε για σαλάτες ή πιάτα τύπου stir-fry. Αυτές απαιτούν διαφορετική προετοιμασία και ειδικά μέτρα προφύλαξης για την ασφάλεια των τροφίμων.

Τι θρεπτικά συστατικά παρέχει η μαγειρεμένη ροβίτσα;

Μια μερίδα 100 γραμμαρίων βρασμένης ροβίτσας αποδίδει περίπου:

  • 100–105 θερμίδες
  • 7–9 γραμμάρια πρωτεΐνης και
  • 6–8 γραμμάρια φυτικών ινών, ανάλογα με την πηγή των διατροφικών στοιχείων

Περιέχει επίσης υδατάνθρακες, ελάχιστα λιπαρά και θρεπτικά συστατικά όπως φυλλικό οξύ, κάλιο και μαγνήσιο.

Τα διατροφικά στοιχεία που αφορούν τα αποξηραμένα όσπρια δεν πρέπει να συγκρίνονται άμεσα με εκείνα των μαγειρεμένων μερίδων: οι σπόροι απορροφούν νερό, γεγονός που αλλάζει το βάρος τους καθώς και τη συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών ανά 100 γραμμάρια.

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, ενώ η πρωτεΐνη βοηθά στη διατήρηση των ιστών του σώματος. Τα οφέλη αυτά δεν καθιστούν τη ροβίτσα κάποιου τύπου «θεραπεία» για τη δυσκοιλιότητα, τον διαβήτη και την αυξημένη χοληστερόλη.

φυτρες φασολιων

Γιατί η ροβίτσα αποτελεί μια χρήσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλα όσπρια;

Όπως οι φακές και τα ρεβίθια, έτσι και η ροβίτσα προσφέρει έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και φυτικών ινών, με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Η κατανάλωση μιας ποικιλίας οσπρίων συνάδει με διατροφικά πρότυπα που προάγουν την υγεία της καρδιάς, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστούν ορισμένα επεξεργασμένα ή λιπαρά κρέατα.

Η ήπια, ελαφρώς γήινη γεύση της την καθιστά εξαιρετικά ευέλικτη. Σε αντίθεση με κάποιο συμπλήρωμα διατροφής ή μια λεγόμενη «υπερτροφή» (superfood), η ροβίτσα δεν απαιτείται να καταναλώνεται σε συγκεκριμένη, προκαθορισμένη ημερήσια ποσότητα για να είναι ωφέλιμη στην υγεία.

Αν τα όσπρια σάς προκαλούν φούσκωμα, ξεκινήστε με μικρότερη μερίδα και αυξήστε την σταδιακά. Η ανοχή του πεπτικού συστήματος διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Πώς μαγειρεύεται η ξερή ροβίτσα;

Αρχικά, ελέγξτε τα όσπρια για τυχόν πετραδάκια ή ξένα σώματα και ξεπλύντε τα πολύ καλά. Η ροβίτσα μαγειρεύεται σχετικά γρήγορα και συνήθως δεν χρειάζεται μούλιασμα από το προηγούμενο βράδυ, αν και το μούλιασμα μπορεί να μειώσει τον χρόνο μαγειρέματος.

Τοποθετήστε τη σε μια κατσαρόλα με άφθονο φρέσκο νερό, αφήστε τη να πάρει βράση και στη συνέχεια σιγοβράστε μέχρι να μαλακώσει τελείως. Ανάλογα με την ποικιλία, την παλαιότητα των οσπρίων και την υφή που επιθυμείτε, υπολογίστε περίπου 20–40 λεπτά: η υφή (το πόσο μαλακά είναι τα όσπρια) έχει μεγαλύτερη σημασία από τον ακριβή χρόνο. Η αποφλοιωμένη (σπασμένη) ροβίτσα μαγειρεύεται συνήθως πιο γρήγορα και γίνεται πιο μαλακή.

Στραγγίστε τη αν πρόκειται να φτιάξετε σαλάτα, ή κρατήστε το ζουμί του μαγειρέματος για σούπα. Προσθέστε λεμόνι, ελαιόλαδο και μυρωδικά ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, αντί να χρησιμοποιείτε κύβους ζωμού που περιέχουν πολύ αλάτι.

ροβιτσα

Τρεις απλοί τρόποι για να την απολαύσετε:

  1. Σούπα με λεμόνι: Σιγοβράστε τη ροβίτσα με κρεμμύδι, καρότο και δάφνη. Ολοκληρώστε προσθέτοντας ελαιόλαδο και λεμόνι.
  2. Σαλάτα: Αφήστε τα μαγειρεμένα όσπρια να κρυώσουν και αναμείξτε τα με ντομάτα, μαϊντανό, αγγούρι και λίγο ελαιόλαδο.
  3. Ζεστό μπολ με λαχανικά: Αναμείξτε τη με ψητές πιπεριές, κολοκυθάκια και μαγειρεμένα δημητριακά, προσαρμόζοντας τις ποσότητες ανάλογα με την όρεξή σας.

Η ίδια ποσότητα μαγειρεμένων οσπρίων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αρκετά γεύματα, καθιστώντας τη ροβίτσα μια πρακτική εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλα, πιο γνωστά όσπρια.

Τι ισχύει για τις φύτρες ροβίτσας;

Οι φύτρες δεν είναι διατροφικά ισοδύναμες με τα βρασμένα, ολόκληρα όσπρια. Το σημαντικότερο είναι ότι οι ζεστές και υγρές συνθήκες που απαιτούνται για τη δημιουργία φυτρών μπορούν επίσης να ευνοήσουν την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων.

Οι έγκυες, τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα θα πρέπει να αποφεύγουν τις ωμές ή ελαφρώς μαγειρεμένες φύτρες. Το καλό μαγείρεμα μειώνει τον κίνδυνο τροφιμογενών νοσημάτων. Το απλό ξέβγαλμα δεν αρκεί για να καταστήσει τους ωμούς βλαστούς ασφαλείς.

Συμπέρασμα

Η ροβίτσα προσφέρει έναν απλό τρόπο για να προσθέσετε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ποικιλία στη διατροφή σας. Μαγειρέψτε τα αποξηραμένα όσπρια μέχρι να μαλακώσουν, χρησιμοποιήστε τα σε καθημερινά γεύματα και αντιμετωπίστε τις ωμές φύτρες ως ξεχωριστό τρόφιμο, με διαφορετικές απαιτήσεις ασφάλειας.

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