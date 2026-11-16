The Voice: Διαγωνιζόμενη τραγούδησε το «Σάββατο» του Μαζωνάκη και ξύπνησε μια παιδική ανάμνησή της

Η Masha θυμήθηκε την πρώτη φορά που άκουσε Μαζωνάκη, σε ηλικία 13 ετών, και την ευχή που έκανε τότε

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

The Voice: Διαγωνιζόμενη τραγούδησε το «Σάββατο» του Μαζωνάκη και ξύπνησε μια παιδική ανάμνησή της
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  • Η Masha, διαγωνιζόμενη στο The Voice, τραγούδησε το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη και μοιράστηκε μια προσωπική παιδική ιστορία.
  • Για πρώτη φορά άκουσε ελληνική μουσική το 2004 σε ηλικία 13-14 ετών, χωρίς να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα ή καλλιτέχνες.
  • Η μουσική του Μαζωνάκη την εντυπωσίασε και έκανε την ευχή να έχει έναν γάμο με ελληνικό στιλ όταν μεγαλώσει.
  • Η ευχή της πραγματοποιήθηκε καθώς παντρεύτηκε στην Κύπρο με γάμο που συνδύαζε κυπριακό και ελληνικό στοιχείο.
  • Η Masha απέδωσε στην μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη τον ρόλο που την οδήγησε στη ζωή της στην Κύπρο.
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Μια προσωπική ιστορία από τα παιδικά της χρόνια μοιράστηκε η Masha, διαγωνιζόμενη στη σκηνή του The Voice, με αφορμή την επιλογή της να τραγουδήσει το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όταν της ζητήθηκε να επιλέξει ένα ελληνικό τραγούδι και να ερμηνεύσει ένα ρεφρέν, εκείνη διάλεξε το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως η σχέση της με τον Έλληνα τραγουδιστή ξεκινά από την εφηβεία της.

Όπως εξήγησε, το 2004, όταν ήταν μόλις 13-14 ετών, άκουσε για πρώτη φορά ελληνικό τραγούδι. Δεν γνώριζε τότε ούτε την ελληνική γλώσσα ούτε τους Έλληνες καλλιτέχνες, ωστόσο η συγκεκριμένη μουσική την κέρδισε αμέσως.

«Μου άρεσε τόσο πολύ, δεν ήξερα ελληνικά, δεν ήξερα Έλληνες τραγουδιστές. Ρώτησα ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής και μου είπαν ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από τότε, σαν μικρό κορίτσι, έκανα μια μικρή ευχή», ανέφερε.

Η ευχή που έκανε τότε ήταν να αποκτήσει, όταν μεγαλώσει, έναν γάμο με ελληνικό στιλ. Χρόνια αργότερα, η ζωή την έφερε στην Κύπρο και η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα, καθώς ο γάμος της είχε κυπριακό και ελληνικό χαρακτήρα.

«Είπα ότι “θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στιλ”. Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στιλ. Ο Γιώργος, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ», είπε συγκινημένη.

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