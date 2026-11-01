Παόλα: Λύγισε στο πλατό με το «Εγώ σε αγάπησα εδώ» - «Μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»

Snapshot Η Παόλα συγκινήθηκε έντονα από την ερμηνεία της Στέλλας Κωστίδου στο τραγούδι «Εγώ σε αγάπησα εδώ».

Το τραγούδι θυμίζει στην Παόλα πόσο δυνατή είναι σε δύσκολες στιγμές.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με το κοινό τα συναισθήματα και τις προσωπικές αναμνήσεις που της προκαλεί το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η συγκινητική στιγμή αναδείχθηκε από την Παόλα ως ιδιαίτερα σημαντική και φορτισμένη συναισθηματικά. Snapshot powered by AI

«Με στενοχωρεί πολύ αυτό το τραγούδι και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι», είπε η Παόλα, εμφανώς συγκινημένη, μετά την ερμηνεία της Σοφίας Κωστίδου στο τραγούδι «Εγώ σε αγάπησα εδώ».

Η ερμηνεία της Στέλλας άγγιξε την τραγουδίστρια, η οποία δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, μιλώντας για το ιδιαίτερο βάρος που έχει για εκείνη το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η στιγμή της συγκίνησης δεν πέρασε απαρατήρητη, με την Παόλα να μοιράζεται με το κοινό τα συναισθήματα και τις προσωπικές αναμνήσεις που της ξυπνά το τραγούδι.

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