The Voice: Viral έγινε η αδελφή του νικητή το X-Factor - Μετάνιωσε ο Μάστορας που δεν γύρισε

Snapshot Η 25χρονη Νένα Γρόση από το Κιλκίς εμφανίστηκε στο «The Voice of Greece» και κέρδισε τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Αγέρας ήσουν».

Η Νένα είναι αδελφή του Γιάννη Γρόση, γνωστού από το «X Factor».

Ο coach Πάνος Μουζουράκης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και μοιράστηκε κοινή καταγωγή με τη διαγωνιζόμενη.

Η Νένα επέλεξε να συνεχίσει στον διαγωνισμό με την ομάδα της Πάολας. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή παρουσία είχε το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου το «The Voice of Greece», με τη Νένα Γρόση να ανεβαίνει στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και να διεκδικεί μια θέση στα επόμενα live.

Η 25χρονη διαγωνιζόμενη, με καταγωγή από το Κιλκίς, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των coaches με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Αγέρας ήσουν». Αν και στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με τον στίβο, αυτή τη φορά αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον χώρο του τραγουδιού.

Η συμμετοχή της, μάλιστα, έχει και μια γνώριμη μουσική σύνδεση, καθώς η Νένα είναι αδελφή του Γιάννη Γρόση, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «X Factor».

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, ο Πάνος Μουζουράκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, σχολιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την ερμηνεία της: «Για μένα τραγούδησες λίγο πιο τέλεια από ό,τι θα έπρεπε».

Ο coach είχε, μάλιστα, έναν ακόμη λόγο να αισθάνεται οικεία με τη νεαρή διαγωνιζόμενη, καθώς αποκάλυψε πως έχει και ο ίδιος καταγωγή από το Κιλκίς. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η μητέρα του κατάγεται από τις Μουριές, δημιουργώντας έτσι ένα κοινό σημείο ανάμεσα στους δύο.

Η Νένα Γρόση κλήθηκε στη συνέχεια να αποφασίσει με ποιον coach θα συνεχίσει την πορεία της στον διαγωνισμό. Η επιλογή της ήταν η ομάδα της Πάολας, με την οποία θα διεκδικήσει πλέον τη συνέχεια του μουσικού της ταξιδιού στο «The Voice of Greece».

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