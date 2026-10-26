The Voice: Ο λιμενεργάτης από το Ηράκλειο που τραγούδησε το «Στάσου» και σήκωσε στο πλατό τον Λιανό

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Ο Ντέιν αξιοποίησε τον χρόνο του με τις κόρες του μέσα από καθημερινές απλές στιγμές, παρά τις δυσκολίες που έφερε η ασθένεια.

Η οικογένεια προσπάθησε να παραμείνει ενωμένη και παρούσα παρά τον φόβο και την αβεβαιότητα, με τον Ντέιν να δείχνει εξαιρετική δύναμη καθημερινά.

Παρά την αίτηση διαζυγίου της Ρεμπέκα το 2018, η οικογένεια επανενώθηκε το 2025 και οι τελευταίες στιγμές του Ντέιν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μέσω του βιβλίου του. Snapshot powered by AI

Με το «Στάσου» του Σταμάτη Γονίδη κατάφερε να ξεσηκώσει το πλατό του «The Voice» ο Γιώργος Μποζατζίδης, ο λιμενεργάτης από το Ηράκλειο που αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα μουσικά όργανα και να κυνηγήσει το όνειρό του στο τραγούδι. Η ερμηνεία του προκάλεσε ενθουσιασμό, με τον Γιώργο Λιανό να ανεβαίνει στη σκηνή και να τραγουδά μαζί του, ενώ η Πάολα έδειξε πως το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Ο διαγωνιζόμενος επέστρεψε στο μουσικό σόου, καθώς είχε δοκιμάσει ξανά την τύχη του το 2018. Αυτή τη φορά, όμως, εμφανίστηκε αποφασισμένος να κάνει και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Και τελικά τα κατάφερε, καθώς όλοι γύρισαν για να τον διεκδικήσουν.

Η προσωπική ιστορία του Γιώργου Μπουζατζίδη

Ο Γιώργος Μποζατζίδης εργάζεται ως λιμενεργάτης στο Ηράκλειο, ενώ τα βράδια τραγουδά σε μαγαζιά. Η αγάπη του για τη μουσική ήταν πάντα εκεί, ωστόσο η απώλεια της αδελφής του αποτέλεσε μια καθοριστική στιγμή στη ζωή του και τον έκανε να αποφασίσει να ασχοληθεί πιο ενεργά με το τραγούδι.

Παρότι είχε βρεθεί ξανά στη σκηνή του «The Voice» το 2018, επέστρεψε με στόχο να δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του και να διεκδικήσει μια νέα ευκαιρία. Αυτή τη φορά, η επιλογή του τραγουδιού και η ερμηνεία του έκαναν τους coaches να γυρίσουν ο ένας μετά τον άλλο.

Το «Στάσου» του Γονίδη που έφερε τον Γιώργο Λιανό στη σκηνή

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν η ερμηνεία του στο «Στάσου» του Σταμάτη Γονίδη. Ο Πάνος Μουζουράκης σχολίασε πως ο διαγωνιζόμενος τού θύμισε τον Γιώργο Λιανό, με αποτέλεσμα ο παρουσιαστής να πάρει τον λόγο και να ανέβει στη σκηνή.

Ο Γιώργος Λιανός τραγούδησε μαζί με τον διαγωνιζόμενο το «Στάσου», προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα στο πλατό. Η εμφάνισή του έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στη διαδικασία των auditions, με το τραγούδι να γίνεται η αφορμή για μια αυθόρμητη μουσική στιγμή ανάμεσα στον παρουσιαστή και τον διαγωνιζόμενο.

Μάλιστα, ο διαγωνιζόμςνο σχολίασε με χιούμορ πως πλέον όλοι είχαν ξεχάσει εκείνον, καθώς η προσοχή είχε στραφεί στον Γιώργο Λιανό. Οι παρευρισκόμενοι, ωστόσο, του απάντησαν πως δεν γινόταν να τον ξεχάσουν, αφού είχε ξεχωρίσει με την ερμηνεία του.

Η Πάολα μιμήθηκε την κίνησή του και διεκδίκησε τον διαγωνιζόμενο

Ξεχωριστή ήταν και η αντίδραση της Πάολα, η οποία μιμήθηκε την κίνηση του Γιώργου Μποζατζίδη, δείχνοντας πως το συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού αποτελεί κάτι ιδιαίτερο για την ίδια.

Η coach έδειξε με αυτόν τον τρόπο πόσο κοντά της βρίσκεται το γύρισμα που έκανε ο Γιώργος Μποζατζίδης στο «Στάσου». Η Πάολα επέστρεψε στο συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού, δίνοντας ξανά την ευκαιρία στους coaches και στο κοινό να απολαύσουν την ερμηνεία.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι coaches είχαν γυρίσει τις καρέκλες τους, ο Γιώργος Μποζατζίδης πήρε τελικά την απόφασή του και επέλεξε την ομάδα της Πάολα, η οποία θα τον καθοδηγήσει στη συνέχεια του διαγωνισμού.