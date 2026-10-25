The Voice: Η Πάολα τραγούδησε Μαζωνάκη για να κερδίσει παίκτρια και έστειλε φιλί στον ουρανό

Snapshot Η Πάολα διεκδίκησε τη Νίκη Κουτσουμανή στο The Voice με ερμηνεία στίχων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης, η Πάολα αφιέρωσε μια συγκινητική κίνηση στέλνοντας φιλί προς τον ουρανό και αναφέροντας τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η κίνηση της Πάολας προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια από τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Η Νίκη Κουτσουμανή απάντησε τραγουδώντας στίχο που επιβεβαίωνε την επιλογή της ομάδας της Πάολας. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στο πλατό του The Voice, όταν η Πάολα και ο Χρήστος Μάστορας προσπάθησαν να εντάξουν τη Νίκη Κουτσουμανή στις ομάδες τους.

Η Πάολα επιστράτευσε έναν ξεχωριστό τρόπο για να πείσει την παίκτρια να επιλέξει τη δική της ομάδα, χρησιμοποιώντας ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κίνησή της δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ η διεκδίκηση της διαγωνιζόμενης απέκτησε και μια συγκινητική διάσταση.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ερμήνευσε τον στίχο «Ανήκεις σε μένα και στα όνειρά σου» από το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα» του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλοντας να δελεάσει τη Νίκη Κουτσουμανή. Αμέσως μετά, κοίταξε προς τον ουρανό, έστειλε ένα φιλί και είπε «Γιώργο», σε μια κίνηση που παρέπεμπε στον τραγουδιστή.

Η προσπάθειά της προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια από τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, οι οποίοι σχολίασαν πως η Πάολα «έβαλε το βαρύ πυροβολικό».