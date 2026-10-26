Τηλεθέαση: Η κυριαρχία του Μάνεση, η μεσημεριανή μάχη, το «Voice» και οι σειρές του STAR

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για την Κυριακή;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Η κυριαρχία του Μάνεση, η μεσημεριανή μάχη, το «Voice» και οι σειρές του STAR
LIFESTYLE
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  • Στην πρωινή ζώνη, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση με 19,9% στο σύνολο και 18% στο δυναμικό κοινό.
  • Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται!» στον ALPHA ήταν πρώτη με 13,4% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «Voice» του ΣΚΑΪ κυριάρχησε στη βραδινή ζώνη με 26% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι σειρές του STAR, «Τα Φαντάσματα» και «IQ 160», σημείωσαν τηλεθεάσεις μεταξύ 10,4% και 13,5% στο δυναμικό κοινό.
  • Στον ALPHA, η σειρά «REX» είχε 11,9% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό, ενώ το πρόγραμμα του OPEN κατέγραψε χαμηλότερα ποσοστά.
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Με ενδιαφέρουσες μάχες κύλησε η Κυριακή στη μικρή οθόνη και τα ραβασάκια της Nielsen ανέδειξαν τους νικητές.

Στην πρωινή ζώνη, ο Νίκος Μάνεσης δεν άφησε πολλά περιθώρια στον ανταγωνισμό. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», στον ALPHA, σημείωσε 19,9% στο σύνολο και 18% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά με το «For You» κέρδισε το 10,2% στο σύνολο και το 10,4% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Mega non stop», αντίστοιχα, βρέθηκε στο 8% του συνόλου και στο 7,3% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο «Ρεπορτάζ στις 10», στον ΣΚΑΪ, κατέγραψε 11% στο σύνολο και 4,6% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1 το «Καλημέρα είπαμε;» έκανε 3,5% και 3%, ενώ το «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN περιορίστηκε στο 5,1% και στο 2,3% αντίστοιχα.

Στη μεσημεριανή ζώνη, νικήτρια αναδείχτηκε η Ναταλία Γερμανού. Το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA σημείωσε 13,4% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε η Νατάσα Γιάμαλη με τις «Εξελίξεις τώρα» στο MEGA, καταγράφοντας 12,8% στο σύνολο και 10,4% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Weekend Live», έκανε 9,4% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό.

Τι έγινε στη βραδινή ζώνη

Για το «Voice» του ΣΚΑΪ τα μηχανάκια της Nielsen μέτρησαν 26% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του STAR, η σειρά «Τα Φαντάσματα» έκανε 10,4% στο σύνολο και 13,5% στο δυναμικό κοινό. Το «IQ 160», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 11,3% του συνόλου και στο 12,3% του δυναμικού κοινού.

Στον ALPHA, η σειρά «REX» κράτησε παρέα στο 11,9% του συνόλου και στο 10% των τηλεθεατών 18-54. Στο OPEN, η εκπομπή «John και… Μέρη» έκανε 3,2% και 2,1%.

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