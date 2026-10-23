Τηλεθέαση: Οι ξεκάθαροι νικητές στην πρωινή ζώνη και τα μονοψήφια

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Πέμπτης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Οι ξεκάθαροι νικητές στην πρωινή ζώνη και τα μονοψήφια
LIFESTYLE
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Κατερίνα Καινούργιου και «Αταίριαστοι» δεν αποχωρίζονται την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη, δείχνοντας πλέον ξεκάθαρα τη δυναμική τους.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, συγκεκριμένα, κατέγραψε την Πέμπτη 12,5% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», στον ΣΚΑΪ, βρέθηκαν στο 17,5% του συνόλου και στο 13,6% του δυναμικού κοινού.

Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 17,2% στο σύνολο και 12,4% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΑΝΤ1, το «Πρωινό» κράτησε παρέα στο 11,5% του συνόλου και στο 10,2% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του MEGA, η εκπομπή με τη Σίσσυ Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι!» άγγιξε το 9,3% του συνόλου και το 8,1% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 7,3% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 12,6% στο σύνολο και 3,9% στους τηλεθεατές 18-54.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» στον ALPHA σημείωσε 13% στο σύνολο και 16% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 21,1% στο σύνολο και 17,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κέρδισε το 12,6% του συνόλου και το 9,4% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα», στον ΣΚΑΪ, έκανε 17,2% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Για το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τα μηχανάκια της Nielsen σημείωσαν 7,5% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Νωρίς-νωρίς», στην ΕΡΤ1, έκανε 2,9% και 5,4% αντίστοιχα.

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