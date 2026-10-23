Τηλεθέαση: Οι ξεκάθαροι νικητές στην πρωινή ζώνη και τα μονοψήφια
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Πέμπτης
Κατερίνα Καινούργιου και «Αταίριαστοι» δεν αποχωρίζονται την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη, δείχνοντας πλέον ξεκάθαρα τη δυναμική τους.
Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, συγκεκριμένα, κατέγραψε την Πέμπτη 12,5% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», στον ΣΚΑΪ, βρέθηκαν στο 17,5% του συνόλου και στο 13,6% του δυναμικού κοινού.
Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 17,2% στο σύνολο και 12,4% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΑΝΤ1, το «Πρωινό» κράτησε παρέα στο 11,5% του συνόλου και στο 10,2% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του MEGA, η εκπομπή με τη Σίσσυ Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι!» άγγιξε το 9,3% του συνόλου και το 8,1% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 7,3% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 12,6% στο σύνολο και 3,9% στους τηλεθεατές 18-54.
Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» στον ALPHA σημείωσε 13% στο σύνολο και 16% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 21,1% στο σύνολο και 17,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κέρδισε το 12,6% του συνόλου και το 9,4% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα», στον ΣΚΑΪ, έκανε 17,2% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Για το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τα μηχανάκια της Nielsen σημείωσαν 7,5% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Νωρίς-νωρίς», στην ΕΡΤ1, έκανε 2,9% και 5,4% αντίστοιχα.