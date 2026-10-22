«Όλα για όλα» στη βραδινή ζώνη–Οι νέες προτάσεις και η προσπάθεια να γυρίσει το χαρτί της τηλεθέασης

Στην αρένα της βραδινής ζώνης πέφτουν καθημερινά σειρές, εκπομπές και πρότζεκτ, με την ελπίδα να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στους πίνακες της Nielsen. Τα ραβασάκια, ωστόσο, δεν χαροποιούν ιδιαίτερα τα στελέχη των περισσότερων σταθμών. Το προσεχές διάστημα, η πίτα θα μοιραστεί ξανά, με τους ιθύνοντες να βγάζουν νέους άσους από το μανίκι τους και να επαναφέρουν αγαπημένα φορμάτ.

Το μεγάλο στοίχημα «παίζεται» στο MEGA, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουν πρεμιέρα δύο πολυαναμενόμενες σειρές. Η κωμωδία «Η Νταντά της Γειτονιάς» έρχεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21.00 και υπόσχεται να ξεκλειδώσει τα πιο όμορφα συναισθήματά μας. Στο επίκεντρο της πλοκής του σίριαλ του MEGA βρίσκεται ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ένας κατηφής συνταξιούχος δάσκαλος που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του μετά την απώλεια της συζύγου του. Ένα πρωτόγνωρο γραφειοκρατικό λάθος σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα εθελοντισμού τον καλεί να αναλάβει χρέη «νταντάς» στο σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου) – μιας νεαρής εργαζόμενης μητέρας που παλεύει να ανταποκριθεί στις καθημερινές υποχρεώσεις της και να μεγαλώσει μόνη τα δύο της παιδιά. Η είσοδος του Γιάννη σε αυτό το θορυβώδες σπιτικό θα αποτελέσει την αφορμή για μια σειρά από διασκεδαστικές συγκρούσεις. Η αυστηρή πειθαρχία του Γιάννη έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το χαοτικό πρόγραμμα της οικογένειας της Χριστίνας, δημιουργώντας απολαυστικές παρεξηγήσεις. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή τριβή, οι δύο αντίθετοι κόσμοι τους θα αρχίσουν να συγκλίνουν και οι συγκρούσεις θα δώσουν θέση στην αμοιβαία κατανόηση.

Θα ακολουθήσει η πρώτη επίσημη του σίριαλ «Σύγκρουση». Tο νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ένας νεαρός μουσικός που κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ανάμεσα στα αναπάντητα ερωτήματα και στα στοιχεία που γεννούν περισσότερες αμφιβολίες από όσες λύνουν, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Όσο περισσότερο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσει, ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει. Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

To MEGA, προσπαθώντας να γυρίσει το χαρτί με τη μυθοπλασία και να ανεβάσει στροφές κερδίζοντας το «χαμένο έδαφος», επαναφέρει μία θρυλική σειρά στη βραδινή ζώνη. Δεκαέξι χρόνια από την πρώτη του προβολή, «Το Νησί» επιστρέφει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 23.10. Η Βικτόρια Χίσλοπ εμπιστεύτηκε το μυθιστόρημά της -το οποίο η βρετανική The Times χαρακτήρισε «συναρπαστικό», η Evening Standard «συγκινητικό» και ο Guardian αποκάλεσε «ένα βιβλίο παραλίας με καρδιά»- στο MEGA και το αποτέλεσμα υπήρξε δείγμα απαράμιλλης αισθητικής και εξαιρετικής κινηματογράφησης. Σε σενάριο της Μιρέλλας Παπαοικονόμου και σκηνοθεσία του Θοδωρή Παπαδουλάκη, η σειρά περιγράφει την ιστορία της Αλέξις Φίλντινγκ, η οποία επιστρέφει στην Πλάκα αναζητώντας τις ρίζες της και ταξιδεύει στο παρελθόν για να ξεδιπλώσει το νήμα τριών γενεών της οικογένειάς της. Αυτό το συναρπαστικό οδοιπορικό αποκαλύπτει οικογενειακά μυστικά και οδηγεί την Αλέξις σε μια λυτρωτική κατανόηση της μητέρας της. Παράλληλα, ο τηλεθεατής παρακολουθεί τη ζωή στην κοινότητα των λεπρών της Σπιναλόγκας, αλλά και των κατοίκων στην απέναντι ακτή. Ένας διαχρονικός ύμνος στην αγάπη και την αντοχή, που αποδεικνύει πως η αλληλεγγύη και η γενναιότητα μπορούν να γκρεμίσουν κάθε «Σπιναλόγκα» που χτίζει ο φόβος.

Την ίδια ώρα, ο ALPHA δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Οι σειρές «Οι κόρες της Αρετής» και «Μια γυναίκα» αναζητούν το κοινό τους, ενώ ετοιμάζεται η πρεμιέρα της σειράς «Για σένα». Είναι ένα σύγχρονο ρομαντικό δράμα, με μία δυνατή ιστορία προδοσίας, δεύτερων ευκαιριών και ενός έρωτα που έρχεται απρόσμενα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής), ένας ισχυρός, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, που κατάφερε να χτίσει από την αρχή τη ζωή και την επαγγελματική αυτοκρατορία του, παρά το γεγονός ότι σε νεαρή ηλικία έχασε την οικογενειακή περιουσία του. Όλα όσα θεωρούσε δεδομένα ανατρέπονται όταν η σύζυγός του, Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου), πέφτει σε βαθύ κώμα, αφήνοντας πίσω της ένα καλά κρυμμένο μυστικό, που απειλεί να γκρεμίσει όσα πίστευε για τη ζωή και τον γάμο του. Αποφασισμένος να βρει απαντήσεις και να φέρει στο φως την αλήθεια για τη διπλή ζωή της γυναίκας του, ο Φίλιππος κλείνεται στον εαυτό του και παύει να πιστεύει στην αγάπη. Μέχρι τη στιγμή που συναντά τη Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου), μια δυναμική, ανεξάρτητη ανθοπώλισσα, η οποία αναζητά, για τους δικούς της λόγους, την ίδια κρυμμένη αλήθεια. Οι δρόμοι τους ενώνονται μέσα από αυτήν την κοινή αναζήτηση και ανάμεσά τους γεννιέται μια έλξη που κανείς από τους δύο δεν είχε προβλέψει. Καθώς πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην αλήθεια, βρίσκονται αντιμέτωποι με οικογενειακά μυστικά, συγκρούσεις συμφερόντων και αποκαλύψεις που δοκιμάζουν τις σχέσεις και τις επιλογές τους. Την ίδια στιγμή, η μικρή Μυρτώ (Αριάδνη Βασιλαροπούλου), ένα εξάχρονο κορίτσι που αναζητά την αληθινή οικογένειά του, γίνεται μέρος μιας ιστορίας στην οποία το παρελθόν κρύβει περισσότερα απ’ όσα κανείς φαντάζεται.