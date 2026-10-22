Τηλεθέαση: Η Καινούργιου παίζει μπάλα στο δυναμικό κοινό – Σταθεροί οι «Αταίριαστοι»

Τι δείχνουν τα μηχανάκια της Nielsen για την πρωινή ζώνη των καναλιών;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Η Καινούργιου παίζει μπάλα στο δυναμικό κοινό – Σταθεροί οι «Αταίριαστοι»
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυλά η πρωινή ζώνη, καθώς η τηλεθέαση δείχνει ότι το κοινό κάνει συγκεκριμένες επιλογές τη φετινή σεζόν.

Έτσι, χθες Τετάρτη, η «Super Κατερίνα» του ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε 11,2% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 15% στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό το δίδυμο έκανε 9,2%. Όπως αποτυπώνεται, η ξανθιά παρουσιάστρια και το ενημερωτικό δίδυμο του Φαλήρου δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια στους αντιπάλους, μοιραζόμενοι την πρωτιά ανάλογα με το μερίδιο κοινού.

Το «Live You», επίσης στον ΣΚΑΪ, έκανε 13,4% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό. Στο MEGA, το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κράτησε παρέα στο 12% του συνόλου και στο 13,5% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αντίστοιχα, βρέθηκε στο 10,5% του συνόλου και στο 9,6% του δυναμικού κοινού.

Στο OPEN, το «10 Παντού» κέρδισε το 12,9% του συνόλου και το 4,6% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 5,5% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό.

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