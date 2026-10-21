Τηλεθέαση: Το «Σόι σου» κυριαρχεί στη βραδινή ζώνη – Τι έκαναν GNTM και οι υπόλοιπες σειρές

Snapshot Το «Σόι σου» κυριάρχησε στη βραδινή ζώνη της Τρίτης με 19,8% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» σημείωσε 13,5% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό στο ίδιο κανάλι.

Το «GNTM» στο STAR κατέγραψε 14,1% στο δυναμικό κοινό και 8,2% στο σύνολο.

Τα προγράμματα του MEGA και του ΑΝΤ1 σημείωσαν τηλεθεάσεις μεταξύ 9,1% και 12,8% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τηλεθέασης συνόλου και δυναμικού κοινού, με τους τηλεθεατές να έχουν επιλέξει σταθερά τα αγαπημένα τους προγράμματα. Snapshot powered by AI

Στη φετινή βραδινή ζώνη το «Σόι σου» είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και με αποδείξεις! Χθες Τρίτη, η κωμωδία βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης σημειώνοντας 19,8% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό.

Η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», στο ίδιο κανάλι, που πήρε το lead in, κατέγραψε 13,5% στο σύνολο και 11,8% στους τηλεθεατές 18-54. Στο MEGA δεν υπήρξαν εκπλήξεις. Το «Κάμπινγκ» κράτησε παρέα στο 9,1% του συνόλου και στο 10,2% του δυναμικού κοινού. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που ακολούθησαν, έκαναν 11% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και Αγκάθι» έκανε 12,8% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Ντέρτι», που πήρε lead in, κέρδισε το 12,3% του συνόλου και το 8,4% των τηλεθεατών 18-54. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» βρέθηκαν στο 15% του συνόλου και στο 4,9% του δυναμικού κοινού. Όσον αφορά το «GNTM» στο STAR; Ο διαγωνισμός μόδας έκανε 14,1% στο δυναμικό κοινό και 8,2% στο σύνολο.

Όπως αποτυπώνεται στις χθεσινές μετρήσεις, μεταξύ συνόλου και δυναμικού κοινού υπάρχουν μεγάλες διαφορές ενώ πλέον οι τηλεθεατές έχουν επιλέξει τα αγαπημένα τους προγράμματα.

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