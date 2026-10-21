Τηλεθέαση: Το «Σόι σου» κυριαρχεί στη βραδινή ζώνη – Τι έκαναν GNTM και οι υπόλοιπες σειρές

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Τρίτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Το «Σόι σου» κυριαρχεί στη βραδινή ζώνη – Τι έκαναν GNTM και οι υπόλοιπες σειρές
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  • Το «Σόι σου» κυριάρχησε στη βραδινή ζώνη της Τρίτης με 19,8% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό.
  • Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» σημείωσε 13,5% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό στο ίδιο κανάλι.
  • Το «GNTM» στο STAR κατέγραψε 14,1% στο δυναμικό κοινό και 8,2% στο σύνολο.
  • Τα προγράμματα του MEGA και του ΑΝΤ1 σημείωσαν τηλεθεάσεις μεταξύ 9,1% και 12,8% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό.
  • Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τηλεθέασης συνόλου και δυναμικού κοινού, με τους τηλεθεατές να έχουν επιλέξει σταθερά τα αγαπημένα τους προγράμματα.
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Στη φετινή βραδινή ζώνη το «Σόι σου» είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και με αποδείξεις! Χθες Τρίτη, η κωμωδία βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης σημειώνοντας 19,8% στο σύνολο και 22,5% στο δυναμικό κοινό.

Η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», στο ίδιο κανάλι, που πήρε το lead in, κατέγραψε 13,5% στο σύνολο και 11,8% στους τηλεθεατές 18-54. Στο MEGA δεν υπήρξαν εκπλήξεις. Το «Κάμπινγκ» κράτησε παρέα στο 9,1% του συνόλου και στο 10,2% του δυναμικού κοινού. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που ακολούθησαν, έκαναν 11% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και Αγκάθι» έκανε 12,8% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Ντέρτι», που πήρε lead in, κέρδισε το 12,3% του συνόλου και το 8,4% των τηλεθεατών 18-54. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» βρέθηκαν στο 15% του συνόλου και στο 4,9% του δυναμικού κοινού. Όσον αφορά το «GNTM» στο STAR; Ο διαγωνισμός μόδας έκανε 14,1% στο δυναμικό κοινό και 8,2% στο σύνολο.

Όπως αποτυπώνεται στις χθεσινές μετρήσεις, μεταξύ συνόλου και δυναμικού κοινού υπάρχουν μεγάλες διαφορές ενώ πλέον οι τηλεθεατές έχουν επιλέξει τα αγαπημένα τους προγράμματα.

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