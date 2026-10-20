Τα 10 προγράμματα που «κλείνουν» το μάτι στην τηλεθέαση

Snapshot Το πρόγραμμα «Σόι σου» κατέλαβε την πρώτη θέση τηλεθέασης στη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με 20,2% και 840.000 τηλεθεατές.

Οι σειρές «Μπλε ώρες» και «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψαν υψηλή τηλεθέαση με 705.000 και 637.000 τηλεθεατές αντίστοιχα.

Η επανάληψη της κωμωδίας «Το Σόι σου» βρέθηκε στην τέταρτη θέση, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της σειράς φέτος.

Στη λίστα με τα κορυφαία προγράμματα περιλαμβάνονται επίσης τα «Ντέρτι», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και «Οι κόρες της Αρετής».

Το δελτίο ειδήσεων του MEGA, η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» και το «Ο τροχός της τύχης» συμπλήρωσαν τη δεκάδα των πιο δημοφιλών προγραμμάτων. Snapshot powered by AI

Καθημερινά, η εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης Nielsen δημοσιεύει τα 10 προγράμματα με τη μεγαλύτερη απήχηση στο σύνολο του κοινού. Η λίστα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τον παλμό των τηλεθεατών και δείχνει τη δυναμική εκπομπών και σειρών.

Χαρακτηριστικά, για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, το «Σόι σου» κέρδισε την πρώτη θέση δίνοντας στον ALPHA 20,2% και 840.000 τηλεθεατές. Η σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ και το σίριαλ «Κρίνο και Αγκάθι» ακολούθησαν, με 705.000 και 637.000 τηλεθεατές αντίστοιχα. Η επανάληψη της κωμωδίας «Το Σόι σου» βρέθηκε στην τέταρτη θέση, με την παραγωγή μυθοπλασίας να αποδεικνύει ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της φετινής χρονιάς.

«Ντέρτι», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και «Οι κόρες της Αρετής» δεν έλειψαν από τη λίστα. Το δελτίο του MEGA με 496.000 τηλεθεατές, η σειρά του Μεγάλου καναλιού «Δυο μαύρα πουκάμισα» και «Ο τροχός της τύχης» του STAR συμπλήρωσαν τη δεκάδα.

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