Τηλεθέαση: Μάχη για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη - Το κεφάλαιο «Αταίριαστοι» και η Καινούργιου

Snapshot Η πρωινή ζώνη της τηλεόρασης παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης τη φετινή χρονιά.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την κορυφή με 20,2% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 9,5% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,2% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό.

Άλλες πρωινές εκπομπές, όπως «Χαμογέλα και πάλι!» (MEGA) και «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» (STAR), σημείωσαν μονοψήφια ή χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Δύσκολο αποδεικνύεται το μέτωπο της πρωινής ζώνης, τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Οι εκπομπές δίνουν μάχες, ωστόσο η τηλεθέαση κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι «Αταίριαστοι», στο slot 09.15-13.00. Η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «χτυπά» 20άρια στο σύνολο και δεν αποχωρίζεται την κορυφή. Έτσι, χθες Δευτέρα, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 20,2% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 16% στο σύνολο και 9% στους τηλεθεατές 18-54.

Η «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου, του ALPHA βρέθηκε στο 9,5% του συνόλου και στο 12,2% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,2% και 10,5%, αντίστοιχα.

Στο MEGA, η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι!» έκανε 8,2% στο σύνολο και 10,3% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, κράτησε παρέα στο 7,7% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού.

Το «10 Παντού» στο OPEN κατέγραψε 11,3% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το μαγκαζίνο «Πρωίαν Σε Είδον» έκανε 3,8% στο σύνολο και 5,4% στο δυναμικό κοινό.

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