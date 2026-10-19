Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για την Κυριακή
Με τηλεοπτικό ενδιαφέρον κυλούν τα Σαββατοκύριακα, καθώς κάθε ζώνη κρύβει εκπλήξεις και σκληρό ανταγωνισμό.
Έτσι, χθες Κυριακή, στην πρωινή ζώνη, στο slot 09.15-13.00, ο Νίκος Μάνεσης κυριάρχησε. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA συγκέντρωσε 20,3% στο σύνολο και 18,3% στο δυναμικό κοινό.
Το μαγκαζίνο «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΙ σημείωσε 13,1% και 10,1% αντίστοιχα. Η πρόταση του MEGA, «Mega Non Stop», κράτησε παρέα στο 11,8% του συνόλου και στο 8,6% του δυναμικού κοινού.
Στο OPEN, η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» έκανε 5,1% στο σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε στο 4,1% στο σύνολο και στο 5,4% στους τηλεθεατές 18-54.
Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA έκανε 15,3% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του MEGA, η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» έκανε 14,5% στο σύνολο και 12,6% στους τηλεθεατές 18-54. Για το μαγκαζίνο «Weekend Live» του ΣΚΑΪ τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν 9,5% και 7,3% αντίστοιχα.
Όσον αφορά τη βραδινή ζώνη;
Το «Voice» του ΣΚΑΪ άγγιξε το 25,6% του συνόλου και το 18,4% του δυναμικού κοινού. Το STAR, με τη σειρά «Τα Φαντάσματα», κατέγραψε 11,9% στο σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό. Η εν λόγω παραγωγή αποδεικνύει ότι έχει τους δικούς της σταθερούς τηλεθεατές και το πρόσημο είναι θετικό. Αντίστοιχα, η πρεμιέρα του σίριαλ «IQ 160» στο ίδιο κανάλι έκανε 12,8% στο σύνολο και 15,9% στουςτηλεθεατές 18-54.