Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»

Με τηλεοπτικό ενδιαφέρον κυλούν τα Σαββατοκύριακα, καθώς κάθε ζώνη κρύβει εκπλήξεις και σκληρό ανταγωνισμό.

Έτσι, χθες Κυριακή, στην πρωινή ζώνη, στο slot 09.15-13.00, ο Νίκος Μάνεσης κυριάρχησε. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA συγκέντρωσε 20,3% στο σύνολο και 18,3% στο δυναμικό κοινό.

Το μαγκαζίνο «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΙ σημείωσε 13,1% και 10,1% αντίστοιχα. Η πρόταση του MEGA, «Mega Non Stop», κράτησε παρέα στο 11,8% του συνόλου και στο 8,6% του δυναμικού κοινού.

Στο OPEN, η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» έκανε 5,1% στο σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε στο 4,1% στο σύνολο και στο 5,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA έκανε 15,3% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του MEGA, η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» έκανε 14,5% στο σύνολο και 12,6% στους τηλεθεατές 18-54. Για το μαγκαζίνο «Weekend Live» του ΣΚΑΪ τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν 9,5% και 7,3% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τη βραδινή ζώνη;

Το «Voice» του ΣΚΑΪ άγγιξε το 25,6% του συνόλου και το 18,4% του δυναμικού κοινού. Το STAR, με τη σειρά «Τα Φαντάσματα», κατέγραψε 11,9% στο σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό. Η εν λόγω παραγωγή αποδεικνύει ότι έχει τους δικούς της σταθερούς τηλεθεατές και το πρόσημο είναι θετικό. Αντίστοιχα, η πρεμιέρα του σίριαλ «IQ 160» στο ίδιο κανάλι έκανε 12,8% στο σύνολο και 15,9% στουςτηλεθεατές 18-54.

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