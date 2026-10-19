Victoria’s Secret Show: Η επιστροφή των «Αγγέλων» και το σουτιέν των 50 εκατ. της Κάιλι Τζένερ

Snapshot Το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου, με μεγάλη συμμετοχή μοντέλων και καλλιτεχνών.

Η Κάιλι Τζένερ πρωτοεμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας το Fantasy Bra αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, με 4.410 διαμάντια και ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων.

Η Αντριάνα Λίμα επέστρεψε για να κλείσει την επίδειξη, τιμώντας τη μακρά της σχέση με το brand και τη θέση της ως εμβληματικό Angel.

Στην πασαρέλα συμμετείχαν επίσης οι Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Κάντις Σουάνπολ, Άσλεϊ Γκράχαμ και άλλες γνωστές προσωπικότητες της μόδας.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλάμβανε αποκλειστικά γυναικεία ονόματα, όπως Μέγκαν Θι Στάλιον και Τέιτ ΜακΡέι, δίνοντας έναν σύγχρονο χαρακτήρα στο θέαμα. Snapshot powered by AI

Τα φτερά άνοιξαν ξανά, τα supermodels επέστρεψαν στην πασαρέλα και ένα σουτιέν αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων έκλεψε την παράσταση. Το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας και της μουσικής σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, εντυπωσιακά εσώρουχα και εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κάιλι Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του διάσημου brand φορώντας το πολυαναμενόμενο Fantasy Bra, η Μπέλα Χαντίντ ανέλαβε να ανοίξει το σόου και η Αντριάνα Λίμα έκλεισε τη βραδιά, επιστρέφοντας σε έναν ρόλο που έχει συνδεθεί με την πορεία της στη μόδα.

Η Μπέλα Χαντίντ Getty Images North America

Παράλληλα, οι εμφανίσεις των Τζίτζι Χαντίντ, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Κάντις Σουάνπολ, Άσλεϊ Γκράχαμ και πολλών ακόμη μοντέλων, σε συνδυασμό με τις μουσικές performances των Μέγκαν Θι Στάλιον, Τέιτ ΜακΡέι, Μέγκαν Μορόνι και KATSEYE, έδωσαν στην επίδειξη τον χαρακτήρα ενός μεγάλου pop culture θεάματος.

Τέσσερις εποχές και ένα ροζ διάλειμμα

Η φετινή επίδειξη είχε τη δική της θεματική δομή, με τέσσερα διαφορετικά segments εμπνευσμένα από την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και δύο εκδοχές του χειμώνα, ενώ ανάμεσά τους παρεμβλήθηκε η ενότητα της PINK, της νεανικής σειράς της Victoria’s Secret.

Το σόου, που συνδυάζει κάθε χρόνο εντυπωσιακά κοστούμια, διάσημα μοντέλα και ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, συγκέντρωσε και φέτος πλήθος γνωστών προσώπων. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Λίζα Ρίννα και η Κάιλι Τζένερ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret φορώντας το περίφημο Fantasy Bra, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε φορέσει το 2018 το μοντέλο Έλσα Χοσκ.

Το σουτιέν των 50 εκατομμυρίων δολαρίων που φόρεσε η Κάιλι Τζένερ

Το Fantasy Bra ήταν αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα highlights της βραδιάς. Για πρώτη φορά από το 2018, το εμβληματικό κόσμημα-εσώρουχο επέστρεψε στην πασαρέλα, με την Κάιλι Τζένερ να αναλαμβάνει να το παρουσιάσει στο κοινό, στην πρώτη της εμφάνιση ως μοντέλο στο Victoria’s Secret Fashion Show.

Η δημιουργία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας Jacob & Co. και διαθέτει 4.410 φυσικά διαμάντια, με επίκεντρο ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων. Η εκτιμώμενη αξία της φτάνει τα 50 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες στην ιστορία του brand.

Η Κάιλι Τζένερ περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας το κόσμημα με λευκή, αέρινη μίνι φούστα, διάφανα ψηλοτάκουνα και μεγάλα λευκά φτερά. Στο κοινό βρίσκονταν η μητέρα της, Κρις Τζένερ, και ο σύντροφός της, Τιμοτέ Σαλαμέ, οι οποίοι την παρακολούθησαν από τις πρώτες θέσεις.

Η επιλογή της προκάλεσε συζητήσεις, καθώς η επιχειρηματίας δεν ανήκει στην παραδοσιακή ομάδα των Angels της Victoria’s Secret. Παράλληλα, η τεράστια αξία του Fantasy Bra και το γεγονός ότι επέστρεψε έπειτα από οκτώ χρόνια έκαναν την εμφάνισή της ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Η Αντριάνα Λίμα θύμισε γιατί έγινε Angel-σύμβολο

Αν η Κάιλι Τζένερ ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς, η Αντριάνα Λίμα ήταν το πρόσωπο που έδωσε στο φινάλε μια ξεχωριστή συναισθηματική διάσταση.

Η 45χρονη Βραζιλιάνα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές στην ιστορία της Victoria’s Secret, ανέλαβε να κλείσει την επίδειξη με μια λευκή δημιουργία εσωρούχων και εντυπωσιακά φτερά, μέσα σε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Η σχέση της με το brand ξεκίνησε το 1999, όταν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα του. Το 2018 είχε αποχαιρετήσει το σόου, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή που είχε συγκινήσει τους θαυμαστές της, καθώς τότε θεωρούνταν η τελευταία της εμφάνιση για τη Victoria’s Secret.

Η επιστροφή της το 2024 και οι επόμενες συμμετοχές της έδειξαν ότι η σύνδεσή της με τον θεσμό παραμένει ισχυρή. Στη φετινή διοργάνωση, η παρουσία της στο φινάλε λειτούργησε ως ένας φόρος τιμής στη μακρά διαδρομή της, με το κοινό να την υποδέχεται με ενθουσιασμό.

Μπέλα Χαντίντ, Τζίτζι Χαντίντ και Αλεσάντρα Αμπρόζιο στην πασαρέλα

Η Μπέλα Χαντίντ άνοιξε την επίδειξη με μια δημιουργία εμπνευσμένη από τα λουλούδια, συνοδευόμενη από εντυπωσιακά φτερά, δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

Στην πασαρέλα βρέθηκαν επίσης η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, η Κάντις Σουάνπολ, η Έλσα Χοσκ, η Άσλεϊ Γκράχαμ, η Ανόκ Γιάι, η Άλεξ Κονσάνι, η Ιρίνα Σάικ, η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι και η Μίνγκ Σι, ανάμεσα σε άλλα γνωστά μοντέλα.

Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο επέστρεψε για ακόμη μία φορά στην πασαρέλα, καταγράφοντας την 20ή συμμετοχή της σε επίδειξη της Victoria’s Secret. Η παρουσία της, μαζί με εκείνη της Λίμα, έφερε ξανά στο προσκήνιο δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής των εμβληματικών Angels.

Ξεχώρισε, επίσης, η ποικιλία στις δημιουργίες, από δαντέλα και μεταλλικές λάμψεις μέχρι πολύχρωμα φτερά, αιθέρια πέπλα και περίτεχνες κατασκευές που μετέτρεψαν την πασαρέλα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Η μουσική έδωσε τον ρυθμό στη βραδιά

Η φετινή επίδειξη δεν περιορίστηκε στη μόδα. Το μουσικό πρόγραμμα, με αποκλειστικά γυναικεία ονόματα, έδωσε διαφορετικό ρυθμό στις εμφανίσεις και συνέδεσε την πασαρέλα με την pop κουλτούρα.

Η Μέγκαν Θι Στάλιον, η Τέιτ ΜακΡέι, η Μέγκαν Μορόνι και το γυναικείο συγκρότημα KATSEYE ανέλαβαν να συνοδεύσουν μουσικά τη βραδιά, με διαφορετικές επιρροές από την pop, τη hip-hop, την country και τον ήχο των girl groups.

Οι εμφανίσεις τους αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος του θεάματος, με τις μουσικές performances να εναλλάσσονται με τις εξόδους των μοντέλων και τις εντυπωσιακές δημιουργίες.

Η επιστροφή που έφερε ξανά τα φτερά στο προσκήνιο

Το Victoria’s Secret Fashion Show επέστρεψε το 2024, έπειτα από πολυετή διακοπή, επιχειρώντας να συνδυάσει την κληρονομιά του brand με μια πιο σύγχρονη εικόνα. Η φετινή διοργάνωση στο Λος Άντζελες έδωσε ξανά έμφαση στα μεγάλα ονόματα, στις μουσικές συνεργασίες και στα εντυπωσιακά σκηνικά.

Η επανεμφάνιση του Fantasy Bra, η πρώτη εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ στην πασαρέλα και το φινάλε με την Αντριάνα Λίμα ήταν οι στιγμές που ξεχώρισαν περισσότερο, αποδεικνύοντας ότι η Victoria’s Secret εξακολουθεί να γνωρίζει πώς να δημιουργεί ένα θέαμα που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης επίδειξης μόδας.