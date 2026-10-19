Κωνσταντίνος Αργυρός: Άγριο κράξιμο στα social media: «Το Παρίσι φλέγεται κι ο Αργυρός χτενίζεται»

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε συναυλία στο Παρίσι ενώ η πόλη αντιμετώπιζε σοβαρά επεισόδια και πυρκαγιές.

Η ανάρτηση του Αργυρού με βίντεο από το Τροκαντερό προκάλεσε έντονη κριτική και αρνητικά σχόλια στα social media για έλλειψη ενσυναίσθησης.

Η παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανού σχολίασε δημόσια ότι θα ήταν σκόπιμο ο Αργυρός να τοποθετηθεί σχετικά με την κατάσταση στο Παρίσι, κάτι που δεν έγινε.

Η συναυλία διεξήχθη κανονικά στο La Seine Musicale και είχε μεγάλη απήχηση παρά τις αντιδράσεις.

Πάνω από 35.000 χρήστες έκαναν like στο βίντεο, παρά τα περίπου 700 αρνητικά σχόλια που εξέφραζαν αποδοκιμασία για την επιλογή του καλλιτέχνη. Snapshot powered by AI

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε συναυλία στο Παρίσι την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα καίγεται απ' άκρη σ' άκρη. Αυτό που προκάλεσε ωστόσο αλγεινή εντύπωση, είναι το γεγονός ότι ο τραγουδιστής ανάρτησε βίντεο από το Τροκαντερό με φόντο τον Πύργο του Άιφελ σαν να ήταν απλά ένα οποιοδήποτε Σαββατόβραδο.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα σχόλια στην ανάρτησή του έπεσαν «βροχή» και οι συντριπτική πλειονότητα τον πέρασε... γενεές δεκατέσσερις.

Η συναυλία πάντως διεξήχθη κανονικά στο La Seine Musicale, έναν από τους εμβληματικούς χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών της πόλης και είχε και μεγάλη απήχηση.

Στο πλευρό του βρίσκεται, όπως πάντα, η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία δημοσίευσε στο Instagram story από τον Πύργο του Άιφελ.

Γερμανού για Αργυρό: «Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να του πει να μην τοποθετηθεί σε μια πόλη που βράζει;»

Το βίντεο του Κωνσταντίνου Αργυρού από το Παρίσι σχολίασε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής (18/10/2026).

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην επιλογή του τραγουδιστή να προωθήσει το νέο του τραγούδι μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά επεισόδια. Παράλληλα, αναρωτήθηκε αν θα ήταν σκόπιμο να είχε προηγηθεί κάποια δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά του.

«Το Παρίσι φλέγεται, η κατάσταση είναι δραματική. […] Προσπαθώ να σκεφτώ απλώς αν θα μπορούσε να συνοδεύσει το βίντεο λέγοντας ότι σε μια πόλη που περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, εμείς είχαμε ανακοινώσει και ίσως προπωλήσει τα εισιτήρια μιας συναυλίας που θα γίνει αύριο», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια, στάθηκε στο γεγονός ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής μουσικής σκηνής, διερωτώμενη αν κάποιος από τους συνεργάτες του θα μπορούσε να τον είχε συμβουλεύσει σχετικά με τον τρόπο προβολής της συναυλίας.

«Απλώς σκέφτεσαι ρε παιδί μου ότι είναι ένας καλλιτέχνης πρώτης γραμμής, έχει εταιρεία που τον έχει αυτοκράτορα, έτσι; Μάνατζερ σίγουρα δεν έχει; Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην του είπε “Κωνσταντίνε μου, επειδή είσαι αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος σταρ στην Ελλάδα, μήπως θα έπρεπε να τοποθετηθείς και λίγο σε μια πόλη που αυτή τη στιγμή βράζει;”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Ναταλία Γερμανού ολοκλήρωσε το σχόλιό της λέγοντας: «Ένας θα έπρεπε ίσως να του πει πες κάτι, δυο λόγια, κάτι. Αυτό. Για να φανεί και εκείνος ότι έχει ενσυναίσθηση και είναι μέσα στο πνεύμα των ημερών. Αλλά εντάξει, θα μου πεις η μουσική είναι άλλο πράγμα πιθανότατα».

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση

https://www.instagram.com/p/Demz8-pNrT3/

Ενδεικτικά είναι τα σχόλια που συνοδεύουν την ανάρτηση, ενώ οι χρήστες στηλιτεύουν και το γεγονός ότι πάνω από 35.000 έσπευσαν να κάνουν "like" στο βίντεο του Αργυρού με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.