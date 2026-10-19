Από το «Σόι σου» στις «Κόρες της Αρετής»: Μπελάδες, έρωτες και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια

Οι σειρές μυθοπλασίας επιστρέφουν απόψε με νέα επεισόδια, γεμάτα ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις. Οικογενειακές κόντρες, απαγορευμένοι έρωτες, σκοτεινά μυστικά και παιχνίδια εκδίκησης βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με αποκαλύψεις και διλήμματα.

«Το Σόι σου», ALPHA 21.00

Μια εκδρομή για την οικογένεια των Χαμπέων που καταλήγει σε παρ’ ολίγον καραμπόλα, ορθοπεδικά κολάρα, χαμένα χοτ ντογκ και υπαρξιακές κρίσεις, γίνεται η αφορμή να σοκαριστεί ο Διονύσης και να μπει σε σκέψεις, ποιος από το σόι είναι ο πιο κατάλληλος να μεγαλώσει τον Βαγγελάκη, αν τους συμβεί κάτι. Τεράστιο λάθος! Το κυριακάτικο τραπέζι της Χαρούλας μετατρέπεται σε διαγωνισμό οικογενειακής αξιολόγησης! Θείες, παππούδες και γαμπροί διεκδικούν τον μικρό, ενώ ο Χαμπέας ετοιμάζεται να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Κι ενώ όλοι διαγωνίζονται να αποδείξουν ποιος είναι ο καταλληλότερος, ο Βαγγελάκης ακούει περισσότερα από όσα πρέπει κι αρχίζει να επιλέγει μόνος του!

«Μπλε ώρες», ΣΚΑΪ 21.00

Ο Αχιλλέας ξαναθυμίζει στη Νικολέτα όλα αυτά τα πολύ άσχημα που της έκανε στο παρελθόν ο Πέτρος και της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον δεχτεί ποτέ ως γαμπρό του. Τα ίδια λέει και στον Φίλιππο, πληροφορώντας τον για κάποια γεγονότα που δεν ήξερε. Ο Δημήτρης λέει πάλι ψέματα στην Ολυμπία και την Κορίνα για να πάει να δει την Όλγα. Ο Διονύσης εξομολογείται στον Λεωνίδα πως έχει αρχίσει να ερωτεύεται τη Βάσια, ενώ παράλληλα η Νίκη του κάνει σκηνή γιατί ζηλεύει για το ενδιαφέρον που δείχνει ο Διονύσης για τη Βάσια.

Η Μάρθα βλέπει τυχαία τον Άγγελο στον δρόμο και χωρίς να ξέρει ποιος είναι γοητεύεται από την παρουσία του, γεγονός που το εξομολογείται στην Ελένη και την Εύα, ενώ δεν ξέρει ποιος είναι ο άντρας αυτός. Λίγο μετά, στο εργαστήριο της Όλγας, θα συναντήσει και τη Φιλίππα και η μικρή θα τη συμπαθήσει πολύ. Η Στέλλα πηγαίνει με τον Φίλιππο στο μαγαζί του Παναγιώτη και ο Φίλιππος συγκινείται πολύ με το ενδεχόμενο αυτός ο άντρας να είναι γιος του. Η Νίκη εξομολογείται στη Βάσια ότι ο άντρας για τον οποίον της μιλούσε, είναι ο Διονύσης. Ο Πέτρος αποκαλύπτει στην Ολυμπία, ένα μεγάλο ψέμα που της έχει πει ο Δημήτρης… σχετικά με τη θεία του.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00

Η Λευκή προσπαθεί να γυρίσει στο χωριό για να ολοκληρώσει την εκδίκησή της, όμως ο Μάρκος την ακολουθεί στο βουνό και μπαίνει μπροστά της ως ασπίδα, όταν ο Μήτρος αποφασίζει να την πυροβολήσει. Αφού παραπλανήσει τους διώκτες τους, ο Μάρκος επιστρέφει στην καλύβα, όπου η Λευκή, τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο να τον χάσει, αρχίζει για πρώτη φορά να τον βλέπει αλλιώς. Στο χωριό, η Μαριγώ κηρύσσει πόλεμο στους Δρογουταίους, ζητώντας από όλους να τους απομονώσουν, ενώ οι εργάτες των Αρβανιταίων σκορπούν φόβο και βία.

Ο Γιάννος μαθαίνει πως η θεία του ζει και το σκάει για να τη βρει, ενώ η Δέσποινα ανεβαίνει στο βουνό με τον Σκλίβα για να σώσει τη Λευκή. Παράλληλα, ο Στέλιος βρίσκει βεβηλωμένο τον τάφο του Ηλία και συντρίβεται. Κι ενώ το χωριό βυθίζεται στο χάος, η Λευκή ζητά από τον Μάρκο να της πει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που σκότωσε τον Ηλία.

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00

Ο Σοφοκλής ξεκαθαρίζει στον Ιορδάνη ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί την εμπλοκή του κάμπινγκ στο ξέπλυμα χρήματος. Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκρύψει το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχει ως συνέταιρος στην ταβέρνα του Τάσου. Την ίδια στιγμή, η Γιώτα ανησυχεί πως η αστυνόμος θα καταφέρει τελικά να κάνει τον Λουκά να μιλήσει. Παράλληλα, οι απειλές του μπράβου απέναντι στη Μαριάννα συνεχίζονται, με την ίδια να φοβάται πλέον για τη σωματική της ακεραιότητα.

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.00

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος ζουν μια μέρα με απόλυτη ξεγνοιασιά, όμως ένα μήνυμα που έρχεται από τον Μιχάλη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Την ίδια ώρα, η Σοφία καλεί την πρώην κοπέλα του Νικήτα, με σκοπό να επιστρέψει στη ζωή του, ώστε να απομακρύνει την Ελπίδα. Ο Σήφης ανακαλύπτει κάτι σκοτεινό για τον άντρα της Μαρίας, ενώ η Ρίτα ξεπερνά κάθε όριο και οι αποφάσεις για τη βίαιη απομάκρυνσή της είναι πλέον επιβεβλημένες. Η σύλληψη του ανθρώπου που λήστεψε τον Φίλιππο φέρνει ανακούφιση στη Χρυσελιά. Κι ενώ ο Μανούσος ετοιμάζεται να φύγει από τη δουλειά, η Μαρκέλλα αποφασίζει να πάει να τον βρει – αυτή τη φορά όμως με εντελώς διαφορετικές προθέσεις.

«Οι κόρες της Αρετής», ALPHA 22.00

Η Αρετή αρχίζει να καταλαβαίνει το ενδιαφέρον της Ναταλίας για τον Αλέξη, και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός της. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης δέχεται σφοδρή επίθεση από τον Λεωνίδα, τον Κωνσταντίνο και τη Φαίη για τη δημόσια δήλωση ότι η Ναταλία είναι κοπέλα του. Η οικογένεια αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι πολύ πιο περίπλοκο συμβαίνει. Ο Κωνσταντίνος συνδέει πλέον τη Ναταλία, την Άννα και την Αρετή σε ένα ενιαίο σχέδιο και γίνεται εμμονικός, ζητώντας έρευνα για όλη την οικογένεια Ζαρμπή. Η Ξένια αποφασίζει τελικά να μη φύγει από τη βίλα και να παραμείνει ώστε να ελέγχει την κατάσταση και κυρίως την Αρετή, την οποία θεωρεί επικίνδυνη και χειριστική.

Η Αρετή, από την άλλη, πιστεύει πως η δήλωση του Αλέξη μπορεί να γίνει η μεγάλη ευκαιρία κοινωνικής ανόδου της Ναταλίας και σχεδόν το αντιμετωπίζει σαν θεϊκό σημάδι. Παράλληλα, η Ναταλία πληρώνει το τίμημα αυτής της δημοσιότητας: στο γυμναστήριο γίνεται αντικείμενο χλευασμού, η Νία οργανώνει επίθεση εναντίον της και τελικά ο manager τη διώχνει για να μη χάσει πελάτες και συνδρομές. Η Ναταλία συνειδητοποιεί ότι εξαιτίας του Αλέξη έχασε τη δουλειά της και ξεσπά, νιώθοντας πως εκείνος κατέστρεψε τη ζωή της χωρίς καν να το καταλάβει. Στο λιμανάκι, ο Νικόλας μετά την αποτυχία του στο tryout και τον ξυλοδαρμό από τον πατέρα του βυθίζεται στην απογοήτευση, όμως η Άννα τον κρατά όρθιο. Όλα τα μέτωπα έχουν ανοίξει: η Αρετή βλέπει άνοδο, η Ξένια πόλεμο, η Ναταλία καταστροφή και ο Αλέξης βρίσκεται στο κέντρο μιας έκρηξης που ο ίδιος έχει προκαλέσει όμως δεν ελέγχει πια.

Η Αρετή προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Αρχικά χειρίζεται συναισθηματικά τον Λεωνίδα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μια φτωχή μάνα που παλεύει μόνο για τα παιδιά της, προσπαθώντας να αγγίξει τις ενοχές και την ευαισθησία του. Παράλληλα, ο Λεωνίδας κάνει μια σπάνια εξομολόγηση στα παιδιά του, παραδεχόμενος πόσο χαμένος είναι μετά τον θάνατο της γυναίκας του και ζητώντας τους να τον βοηθήσουν να γίνει καλύτερος πατέρας. Η Φαίη, όμως, παραμένει αμετακίνητη και απαιτεί να τελειώσει κάθε σχέση της οικογένειας με την Αρετή και τις κόρες της, θεωρώντας τες επικίνδυνες και υπολογιστικές. Η Ναταλία, από την άλλη, συντρίβεται συναισθηματικά από τη δημόσια δήλωση του Αλέξη ότι είναι «κοπέλα του», γιατί ξέρει πως δεν είναι αλήθεια και νιώθει πως εκείνος παίζει μαζί της.

Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να ερευνά τη Ναταλία, προσπαθώντας να βρει τι κρύβεται πίσω από την παρουσία της στη ζωή τους. Η Τζένη στηρίζει τον Ανδρέα που συνεχίζει να νιώθει ριγμένος από τον πατέρα του σε σχέση με τον Κωνσταντίνο. Τον πεισμώνει να κάνει τα πάντα για να κερδίσει τη θέση που του αξίζει και του στερούν. Ο Αλέξης, αδιάφορος απέναντι στην Αρετή και τα σχέδιά της, ενδιαφέρεται μόνο για τη Ναταλία. Όταν μαθαίνει πως εξαιτίας του σκανδάλου εκείνη απολύθηκε από το γυμναστήριο, αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά το πραγματικό κόστος των πράξεων του και τη ψάχνει επίμονα για να της μιλήσει. Παράλληλα, ο Νικόλας παλεύει να σώσει το όνειρό του στο μπάσκετ. Συνειδητοποιεί πως πρέπει να σοβαρευτεί, να αφήσει πίσω τον παλιό του εαυτό και να κυνηγήσει πραγματικά την ευκαιρία του. Υπόσχεται στην Άννα πως θα αλλάξει τη ζωή τους και θα φύγουν κάποτε από τη φτωχογειτονιά και τα φουγάρα που τους πνίγουν. Η μυστηριώδης γυναίκα επανέρχεται. Αυτή τη φορά κάνοντας πια τρομακτικά ξεκάθαρο για τον Λεωνίδα τι διεκδικεί. Διεκδικεί το γιο της.

«Ντέρτι», ANT1 22.30

Η σχέση της Στέλλας με την Ξένια δοκιμάζεται ξανά, καθώς η Ξένια ανακαλύπτει το κρυφό ταλέντο της κόρης της στο τραγούδι και παλιές πληγές ανοίγουν με νέα ένταση. Ο Δήμος φτάνει στα άκρα τη σχέση του με τον Αλέκο, στην προσπάθειά του να τον κάνει να αποδεχτεί τον γάμο του με την Καίτη. Ο Αλέκος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον θυμό του και στον φόβο μήπως χάσει τον γιο του. Η Φανή πέφτει θύμα εκδίκησης από το πρώην αγόρι της. Ο Πασχάλης γίνεται έξαλλος, χωρίς, όμως, να μπορεί να κάνει κάτι, αφού ο φόβος και η ντροπή εμποδίζουν τη Φανή να κάνει καταγγελία.

Ο Άρης και ο Παύλος έχουν τα στοιχεία που χρειάζονται για το νέο παράνομο φορτίο που θα φέρει ο Αλέκος και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Ο Χρήστος παίρνει τον νόμο στα χέρια του για τα μάτια της Φανής, μπλέκοντας και τον Άρη σε μια κατάσταση που μπορεί να του κοστίσει τα πάντα. Ο Λευτέρης είναι απελπισμένος που η Ρένα προχωράει τη ζωή της με τον Μιχάλη, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον σταματήσει από το να κάνει κάτι που θα μετανιώσει. Κι ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν, ο κρυφός δεσμός Στέλλας και Άρη γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παραμείνει αλώβητος.