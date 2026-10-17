Τηλεοπτική μάχη το Σαββατοκύριακο – Οι νικητές της τηλεθέασης και οι ανατροπές

Snapshot Η τηλεθέαση του Σββατοκύριακου παρουσιά έντονο ανταγωνισμό με συνεχείς αλλαγές στην πρωτιά ανά ζώνη και κοινό.

Στην πρωινή ζώνη, οι εκπομπές «MEGA Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ εναλλάσσονται στην κορυφή, με σημαντικές διαφορές ανά ημέρα και κοινό.

Ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA επανέκτησε την πρωτιά στο slot 09.15-13.00 μετά από αλλαγή ώρας, ανταγωνιζόμενος το «MEGA Non Stop».

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Αναστασία Γιάμαλη στο MEGA και η Ναταλία Γερμανού στον ALPHA διατηρούν σημαντικά ποσοστά τηλεθέασης με εναλλαγές στην πρωτιά.

Το μουσικό σόου «The Voice» κυριαρχεί στα βράδια του Σαββατοκύριακου, με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και νέα μέλη στην ομάδα των coaches. Snapshot powered by AI

Η ζώνη του Σαββατοκύριακου έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, με τον ανταγωνισμό να γίνεται ολοένα και πιο έντονος και τις εκπομπές να δίνουν τη δική τους μάχη για την επικράτηση.

Εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν ξεκάθαρα φαβορί, φέτος η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η πρωτιά δεν ανήκει πάντα στους ίδιους, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν από ημέρα σε ημέρα και από κοινό σε κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, τα μαγκαζίνο «MEGA Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ πηγαίνουν πόντο-πόντο, με την πρωτιά να αλλάζει χέρια. Χαρακτηριστικά, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού κατέγραψε 16,7% στο σύνολο και 14,2% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ημέρα, η πρόταση του Φαλήρου βρέθηκε στο 16,9% στο σύνολο και στο 7,2% στο δυναμικό κοινό.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν για το MEGA 14,4% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ για τον ΣΚΑΪ 21,1% στο σύνολο και 13,3% στους τηλεθεατές 18-54. Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα έχουν αναπτύξει την πολυπόθητη τηλεοπτική χημεία, την ίδια στιγμή που η σκαλέτα του «MEGA Σαββατοκύριακο» είναι πλούσια και κερδίζει το κοινό. Από την άλλη, η Φαίη Μαυραγάνη αποτελεί μια ήρεμη δύναμη για το χρηματιστήριο της TV και συνεχίζει τη δυναμική που έχει αναπτύξει από τις εκπομπές της καθημερινής αρένας, κερδίζοντας το σύνολο του κοινού.

Στο slot 09.15-13.00, η σεζόν ξεκίνησε με μία μικρή ανατροπή που άλλαξε τα δεδομένα. Ο πάλαι πότε «παντοκράτωρ» Νίκος Μάνεσης με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA «ζορίστηκε» από τη νέα πρόταση «MEGA Non Stop» του Μεγάλου Καναλιού. Τα στελέχη του ALPHA, αποδεικνύοντας τα γρήγορα αντανακλαστικά τους, άλλαξαν ώρα στον παρουσιαστή, μετακομίζοντάς τον στις 09.15 και φέρνοντας πίσω την πρωτιά. Το περασμένο Σάββατο, ο Νίκος Μάνεσης συγκέντρωσε 17,6% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ η εκπομπή του MEGA σημείωσε 10,6% και 11,9% αντίστοιχα.

Την Κυριακή, ο ALPHA κέρδισε το 23,2% του συνόλου και το 15,7% του δυναμικού κοινού, ενώ το MEGA κατέγραψε 8,9% και 6,9%. Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, που αποδεικνύεται υπολογίσιμη αντίπαλος.

Nα σημειωθεί ότι από τις 09.40 έως τις 12.00 στο παιχνίδι μπαίνει και το «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ. Η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, με μια εκπομπή ευρείας θεματολογίας, κρατούν ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών, αποτυπώνοντας την ενημερωτική αξία τόσο των ίδιων όσο και του σταθμού.

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Στη μεσημεριανή ζώνη, η μάχη περνά σε άλλο επίπεδο. Η Αναστασία Γιάμαλη επέστρεψε στη συχνότητα του MEGA με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», έχοντας «χτίσει» το κοινό της. Πιστή στο σχολιαστικό κομμάτι, εμφανίζεται πιο άνετη και σίγουρη, με το αποτέλεσμα να αποτυπώνεται και στις επιδόσεις της. Αντίστοιχα, στον ALPHA, η Ναταλία Γερμανού έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στα Σαββατοκύριακα, με τη χαρακτηριστική ματιά της. Ωστόσο, η ομάδα του «Καλύτερα δε γίνεται!», με τις αλλαγές και τις προσθήκες, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και τη χημεία της.

Οι μετρήσεις της Nielsen κρύβουν εκπλήξεις και ανατροπές, ανακατεύοντας κάθε Σάββατο και Κυριακή την τράπουλα. Έτσι, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Αναστασία Γιάμαλη συγκέντρωσε 14,2% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Η Ναταλία Γερμανού, αντίστοιχα, σημείωσε 12,9% και 10,7%. Την Κυριακή, η Αναστασία Γιάμαλη κατέγραψε 14,2% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ η Ναταλία Γερμανού στον ALPHA σημείωσε 16,3% και 13,5% αντίστοιχα.

https://www.instagram.com/p/Ded7l9qgEji/

Τα βράδια του Σαββατοκύριακου, το «The Voice» είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Ο νέος κύκλος του μουσικού σόου έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σάββατο, καταγράφοντας ποσοστό 15,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο της προβολής του σκαρφάλωσε μέχρι και το 21,3%. Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή σημείωσε 26,1%, με τις επιδόσεις να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο όσο προχωρούσε η βραδιά. Η Πάολα, η νέα άφιξη, συζητιέται έντονα, προσθέτοντας το δικό της ξεχωριστό χρώμα στην ομάδα των coaches.

Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου παραμένουν σταθερές αξίες μιας «καλοκουρδισμένης» ορχήστρας, με τις διαφορετικές προσωπικότητες και τις μουσικές τους προσεγγίσεις να δίνουν τον δικό τους τόνο στο παιχνίδι. Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο μαέστρος Γιώργος Λιανός βάζει στο φορμάτ τη δική του πινελιά, με αμεσότητα, χιούμορ και άνεση, αποδεικνύοντας ξανά την αξία του ως παρουσιαστής.

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