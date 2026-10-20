Οι κόρες της Αρετής - επόμενο επεισόδιο: Το σατανικό σχέδιο της Αρετής για τους Κεχαγιάδες

Τι θα δούμε στη σειρά του ALPHA; 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι κόρες της Αρετής - επόμενο επεισόδιο: Το σατανικό σχέδιο της Αρετής για τους Κεχαγιάδες
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  • Η Αφροδίτη συγκρούεται με τον Λεωνίδα για να μάθει ποιο από τα παιδιά είναι ο γιος της, ενώ εκείνος την απομακρύνει από την οικογένεια.
  • Η Αρετή, αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα και ταπεινώσεις, σχεδιάζει ένα σατανικό σχέδιο για να εισχωρήσει ξανά στη βίλα των Κεχαγιάδων.
  • Η ένταση ανεβαίνει ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τον Αλέξη, με σύγκρουση για οικογένεια και εξουσία στην εταιρία.
  • Η Ναταλία προσπαθεί να σταθεί μετά την απόλυσή της, αλλά η επιστροφή του Αλέξη περιπλέκει την κατάσταση.
  • Μια απρόσμενη συνάντηση σε πλημμυρισμένο σπίτι φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες που δεν μπορούν να κρυφτούν.
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Οι εντάσεις κορυφώνονται σε όλα τα μέτωπα στο αποψινό επεισόδιο της σειράς του ALPHA, «Οι κόρες της Αρετής».

Στις 22.00, οι ήρωες με δυνατές ιστορίες και ανατροπές αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό.

Η Αφροδίτη έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον Λεωνίδα, απαιτώντας να μάθει ποιο από τα δύο παιδιά είναι ο γιος της, κατηγορώντας τον ότι της τον πήρε με δόλο. Εκείνος αρνείται να της επιτρέψει να πλησιάσει την οικογένειά του, όμως η αποφασιστικότητά της δείχνει πως δεν θα σταματήσει.

Στο σπίτι της Αρετής, τα οικονομικά προβλήματα οξύνονται, ενώ η Ναταλία βρίσκεται σε εσωτερική σύγκρουση λόγω της επιμονής του Αλέξη να της δείχνει ενδιαφέρον. Δεν ξέρει αν πρέπει να τον πιστέψει ή όχι. Παράλληλα, η Αρετή ταπεινώνεται από τον Λεωνίδα όταν της ανακοινώνει πως η Άννα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Ο Αλέξης συνεχίζει να πλησιάζει επίμονα τη Ναταλία, φτάνοντας μέχρι το σπίτι της, ενώ εκείνη αντιστέκεται αλλά φαίνεται να επηρεάζεται. Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος κινείται ύποπτα γύρω από τη γειτονιά της.

Στο οικογενειακό τραπέζι των Κεχαγιάδων, η ένταση είναι εμφανής, με την Τζένη να παίζει διπλό παιχνίδι για να κερδίσει έδαφος μέσα στην οικογένεια. Τέλος, η Αρετή ανακαλύπτει τη διεύθυνση της Αφροδίτης και αποφασίζει να ανακαλύψει ποια είναι και τί θέλει από τον Λεωνίδα Κεχαγιά που τον ταράζει τόσο πολύ.

Τα μέτωπα ανοίγουν επικίνδυνα και οι ισορροπίες διαλύονται. Η Αρετή περνά στην αντεπίθεση και, αποφασισμένη να πατήσει γερά στο σπίτι των Κεχαγιάδων, δεν διστάζει να παίξει βρώμικα για να πετύχει τον στόχο της. Με ένα σατανικό σχέδιο, καταφέρνει να βγάλει από τη μέση όσους της στέκονται εμπόδιο και βρίσκει την ευκαιρία να εισχωρήσει ξανά στη βίλα.

Την ίδια στιγμή, η ένταση ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τον Αλέξη κορυφώνεται, με τα αδέλφια να συγκρούονται ανοιχτά, τόσο για την οικογένεια όσο και για την εξουσία στην εταιρία. Παράλληλα, η Ναταλία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά την απόλυσή της, όμως η απρόσμενη επιστροφή του Αλέξη στη ζωή της περιπλέκει τα πάντα.

Στον κόσμο των νεότερων, ένα «αθώο» παιχνίδι της Φαίης – στην οποία έχει αρχίσει να αρέσει ο Νικόλας - βάζει φωτιά στη σχέση της Άννας και του Νικόλα, ενώ οι πιέσεις από το σπίτι του τον φέρνουν στα όριά του.

Και ενώ όλα μοιάζουν να ξεφεύγουν, μια απρόσμενη συνάντηση μέσα σε ένα πλημμυρισμένο σπίτι θα φέρει τρεις ανθρώπους αντιμέτωπους... με αλήθειες που δεν μπορούν πια να κρυφτούν.

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