«Σύγκρουση»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της νέας σειράς του MEGA

Η σειρά ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του MEGA

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Σύγκρουση»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της νέας σειράς του MEGA
LIFESTYLE
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  • Η σειρά «Σύγκρουση» είναι ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων που θα προβληθεί στο MEGA.
  • Η υπόθεση αφορά τον νεαρό μουσικό Φίλιππο Ράπτη, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε αδιευκρίνιστο τροχαίο δυστύχημα.
  • Η δικηγόρος Άννα Καλογήρου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Φίλιππου και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να ξεχωρίσει την αλήθεια και ποιον μπορεί να εμπιστευτεί.
  • Η σειρά εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις, τις εύθραυστες ισορροπίες τους και τα ηθικά διλήμματα γύρω από την ενοχή και την αθωότητα.
  • Πρωταγωνιστούν πολλοί γνωστοί ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Καπουράνης και Ελίζα Σκολίδη.
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Το «Κάμπινγκ» και τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έχουν βγει ήδη στην αρένα του MEGA. Ωστόσο, το προσεχές διάστημα πρεμιέρα θα κάνει μία ακόμη παραγωγή μυθοπλασίας, με τίτλο «Σύγκρουση».

Πρόκειται για το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη. Το καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς κυκλοφόρησε και κόβει την ανάσα, καθώς σηματοδοτεί την αρχή μιας ιστορίας όπου τίποτα δεν είναι αυτονόητο, καμία αλήθεια δεν είναι απόλυτη και κάθε επιλογή έχει ένα τίμημα, που κανείς δεν είναι έτοιμος να πληρώσει.

Η «Σύγκρουση» εισχωρεί στις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη βολική εκδοχή της και γεννά το δίλημμα στον τηλεθεατή, για το εάν ο πρωταγωνιστής είναι αθώος ή ένοχος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ένας νεαρός μουσικός που κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ανάμεσα στα αναπάντητα ερωτήματα και στα στοιχεία που γεννούν περισσότερες αμφιβολίες από όσες λύνουν, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Όσο περισσότερο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσει, ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει.

Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

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