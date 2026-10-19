Η Κάια Γκέρμπερ λύνει τη σιωπή της για τον αδελφό της Πρίσλεϊ με μία ανάρτηση στο Instagram

Snapshot Η Κάια Γκέρμπερ αποχαιρετά δημόσια τον αδελφό της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram που περιλαμβάνει παιδικές φωτογραφίες και βίντεο.

Στο μήνυμά της, η Κάια εκφράζει τη βαθιά αγάπη και τον πόνο της για την απώλειά του, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως το αγαπημένο της κομμάτι.

Περιγράφει τον Πρίσλεϊ ως έναν καλό άνθρωπο που πίστευε στη γενναιοδωρία της φύσης των ανθρώπων και τον θεωρεί δάσκαλό της.

Αναφέρεται σε μια παιδική ανάμνηση όπου εκείνος ήταν πάντα ο πρώτος που έπαιρνε ρίσκα, εκφράζοντας την επιθυμία να μην είχε συμβεί αυτή η απώλεια.

Κλείνει την ανάρτηση με την εξομολόγηση πως προσπαθεί να μάθει να αγαπά τον αδελφό της χωρίς την παρουσία του και με την ομολογία ότι ο αδελφός της έχει πεθάνει. Snapshot powered by AI

Με μια βαθιά προσωπική ανάρτηση στο Instagram, η Κάια Γκέρμπερ αποχαιρετά τον αδελφό της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μοιράζοντας στιγμές από την κοινή τους παιδική ηλικία και ένα συγκινητικό κείμενο για την απώλειά του.

«Σ’ αγαπώ όσο πιο βαθιά γίνεται, μέχρι το φεγγάρι και πίσω, ξανά και ξανά, για πάντα, μεγάλε μου αδελφέ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τον δεσμό τους.

Στο υλικό που δημοσίευσε, τα δύο αδέλφια εμφανίζονται σε βίντεο από την παιδική τους ηλικία, να χορεύουν και να αγκαλιάζονται, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία κοιτούν μαζί τη θάλασσα. Οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από ένα εκτενές, προσωπικό κείμενο, στο οποίο η Κάια προσπαθεί να περιγράψει τη θλίψη της, αλλά και την αγάπη που εξακολουθεί να νιώθει για εκείνον.

Η Σίντι Κρόφορντ με τα παιδιά της, Πρέσλεϊ και Κάια / AP

«Δεν έχω τις λέξεις. Και ίσως η μικρή παρηγοριά είναι πως, τελικά, δεν τις χρειαζόμασταν ποτέ», γράφει στην αρχή του κειμένου της, εξηγώντας πως καμία διατύπωση δεν μπορεί να χωρέσει το μέγεθος της απώλειας. Όπως παραδέχεται, ακόμη και όλα τα βιβλία που έχει διαβάσει δεν της έχουν δώσει τις απαντήσεις που αναζητά.

https://www.instagram.com/p/DepRu9HmJaQ/

«Το να είμαι αδελφή σου ήταν πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι του εαυτού μου»

Η Κάια αναφέρεται στη σχέση τους με λόγια που αποκαλύπτουν πόσο καθοριστική υπήρξε για εκείνη η παρουσία του αδελφού της. «Ξέρεις πόσο αγαπούσα το ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα το αγαπημένο μου πράγμα στον εαυτό μου», γράφει.

Θυμάται, επίσης, την καλοσύνη του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους ανθρώπους, ακόμη κι όταν συναντούσε σκληρότητα. «Πίστευες ότι οι άνθρωποι ήταν από τη φύση τους καλοί, γιατί, Πρίσλεϊ, εσύ είσαι από τη φύση σου καλός», σημειώνει, χαρακτηρίζοντάς τον δάσκαλό της όσο ήταν στη ζωή.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ποζάρει με την αδελφή του, μοντέλο Κάια Γκέρμπερ για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους σε ένα πάρτι της Omega στο Παρίσι (2017) AP

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που μοιράζεται, ξεχωρίζει εκείνη από την παιδική τους ηλικία, όταν φοβήθηκε πριν τρυπήσει τα αυτιά της και εκείνος προσφέρθηκε να το κάνει πρώτος. «Πάντα πήγαινες πρώτος», γράφει, προσθέτοντας με οδυνηρή ειλικρίνεια πως εύχεται να μην είχε συμβεί το ίδιο και αυτή τη φορά.

Η ανάρτησή της κλείνει με μια εξομολόγηση αγάπης και την παραδοχή ότι προσπαθεί να μάθει πώς να συνεχίσει να αγαπά τον αδελφό της χωρίς να μπορεί να τον δει ή να σηκώσει το τηλέφωνο για να του μιλήσει.

«Θα σε διάλεγα ξανά, από την αρχή. Κάθε δευτερόλεπτο», γράφει, εξηγώντας πως θα επέλεγε να ζήσει ξανά κάθε στιγμή μαζί του, ακόμη κι αν γνώριζε τη θλίψη που θα ακολουθούσε.

«Λατρεμένε μου αδελφέ, σε αγαπώ. Αγαπώ τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου έχει πεθάνει», καταλήγει, κλείνοντας το κείμενό της με μια ωμή αποτύπωση της απώλειας και της απουσίας του από τη ζωή της.

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