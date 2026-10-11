Πρώτη κοινή εμφάνιση της Σίντι Κρόφορντ με τον σύζυγό της μετά τον τραγικό θάνατο του γιου της

Snapshot Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ εμφανίστηκαν δημόσια μαζί για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του γιου τους.

Ο γιος τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, πέθανε σε ηλικία 27 ετών από υπερβολική δόση.

Ο Πρίσλεϊ πέθανε λίγες ώρες μετά την είσοδό του σε κέντρο απεξάρτησης στη Σάντα Μόνικα.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ χαρακτήρισε την απώλεια του παιδιού τους ως το «χειρότερο πράγμα» που θα μπορούσε να συμβεί στην οικογένεια.

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε κατά τη διάρκεια βόλτας στην παραλία Zuma του Μαλιμπού. Snapshot powered by AI

Χέρι χέρ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια μετά την τραγική απώλεια του γιου της, η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε ηλικία 27 ετών.

Οι πενθούντες γονείς εθεάθησαν κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλία Zuma του Μαλιμπού, φορώντας λευκές μπλούζες, μαύρα παντελόνια και αθλητικά καπέλα και παπούτσια.

Η κοινή εμφάνισή τους έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του οικογενειακού φίλου τους, Τζορτζ Κλούνεϊ ότι η απώλεια του παιδιού τους ήταν «το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί με την οικογένεια».

Ο Πρίσλεϊ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου από υπερβολική δόση λίγες ώρες μετά την είσοδό του σε κέντρο απεξάρτησης στη Σάντα Μόνικα, από όπου ανάρτησε βίντεο ξενάγησης λίγο πριν από τον θάνατό του.